Convoyeur de fonds de l’ALN : Le moudjahid Chenafa Ahmed honoré

L’association Radieuse a fait le déplacement à El-Malah (Ain Témouchent), afin de rendre visite à un personnage qui a marqué l’histoire de la région durant la lutte armée, le moudjahid Chenafa Ahmed, convoyeur des fonds récoltés pour l’ALN, durant la guerre de libération nationale et qui est bien malade.

De ce dernier, le président Boumediene avait dit : « De l’Ouarsenis à Maghnia, pas un centime ne manquait dans les sacs ».

La Radieuse a remis à cet éminent personnage doué d’un grand courage, d’une honnêteté à toute épreuve et d’une abnégation pour son pays, comme l’ont signalé les présents, un diplôme d’honneur et une médaille de reconnaissance en présence d’anciens sportifs, Benchiha, Hansal, Benzerga ainsi que du président de l’association, Kada Chafi et de cadres de la sûreté nationale sous les applaudissements d’un grand nombre d’habitants de la localité dont la femme du moudjahid qui a remercié la Radieuse pour ce geste.