Hommage au moudjahid Zahir Ihaddaden, M. Kaouane : «Une contribution efficace à la cause nationale»

Un vibrant hommage à été rendu jeudi au défunt journaliste et moudjahid, Zahir Ihaddaden, à l'occasion de la commémoration du 40e jour de son décès. Une rencontre qui s’est déroulée à la faculté des sciences, de l’information et de la communication de l’université de Ben Aknoun (Alger-3), où le défunt a enseigné durant de longues années.

Devant une nombreuse assistance réunie au sein de l’amphithéâtre Nelson Mandela, des membres de la famille de ce symbole de la résistance nationale, des amis, d'anciens moudjahid, des universitaires et des intellectuels, les deux membres du gouvernement, respectivement les ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, ont témoigné leur reconnaissance à cet homme de principes, plein de sagesse, d’humilité et de savoir. «Nous partageons aujourd’hui avec beaucoup de tristesse le souvenir de la mort de feu Zahir Ihaddaden», ont-ils affirmé à tour de rôle, précisant que, «de par son militantisme et son combat pour l’indépendance de l’Algérie, son savoir, son amour pour sa patrie et son dévouement dans tout qu’il avait entrepris, notre pays a perdu un être cher à tous les Algériens». Par ailleurs, tous les orateurs qui se sont succédés pour témoigner ont affirmé que le défunt a marqué de son empreinte le mouvement de la résistance algérienne contre l’occupation coloniale.

Ils n’ont pas manqué de saluer les qualités de ce grand journaliste, considéré comme l'une des plumes ayant défendu la cause nationale lors de la révolution nationale et après le recouvrement de la souveraineté nationale.

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane a mis en avant les qualités du défunt et rappelé les stations-phares de son parcours en tant que moudjahid et homme des médias, lui qui a contribué à la formation de plusieurs générations de journalistes.

Il a estimé à ce propos, que le défunt «a été un modèle et un exemple à suivre pour tous les étudiants et les professionnels des médias parce qu'il a consacré toute sa vie au service de la patrie». «Il est l'une des plumes ayant défendu la cause nationale lors de la guerre de libération», a indiqué M. Kaouane, mettant en avant sa contribution «efficace» pour porter la voix de la cause nationale à travers son travail au sein de la radio secrète.

«Le défunt moudjahid est une référence dans divers domaines, notamment la formation des journalistes et des académiciens en matière de communication et d'information», a ajouté M. Kaouane qui a souligné, dans ce sens, ses grands ouvrages, à l'instar de «Initiation aux sciences de l'information et de la communication».

Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur les valeurs morales du journaliste et moudjahid, rappelant sa modestie et sa présence remarquée et remarquable dans toutes les manifestations scientifiques.

Pour sa part, M. Hadjar a évoqué le parcours du défunt en rappelant sa participation au mouvement national et son adhésion au Parti du peuple algérien (PPA) évoquant son rôle dans la grève des étudiants, le 19 mai 1956 et dans le journal «Résistance algérienne». Le premier responsable de l'enseignement supérieur a mis en exergue, par ailleurs «la grande contribution du défunt», au lendemain de l'indépendance, notamment dans le domaine de l'information ainsi que son rôle dans la formation des journalistes avant d'être nommé à la tête de l'Ecole nationale de Journalisme en 1972.

Organisée sous le slogan «Résistance, connaissance et dignité humaine», cette rencontre a enregistré une forte présence d'étudiants, d'enseignants et de journalistes venus rendre hommage au défunt journaliste et moudjahid en reconnaissance à ses sacrifices et ses efforts au service de la patrie et de la formation de centaines de journalistes.

Salima Ettouahria