Fête nationale de Bulgarie : Le président Bouteflika félicite son homologue

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue bulgare, Roumen Radev, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il a réitéré son «entière disposition» à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. «La célébration de la fête nationale de la République de Bulgarie, qui marque cette année le 140e anniversaire de sa libération, m'offre l'agréable occasion de vous adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple algérien, nos chaleureuses félicitations et mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous ainsi qu'au peuple bulgare ami», a écrit le chef de l'Etat dans son message. En cette heureuse circonstance, «je tiens à vous exprimer les sentiments d'estime et d'amitié que l'Algérie et son peuple vouent à la Bulgarie depuis l'époque de la lutte de mon pays pour sa libération, amitié qui a connu son apogée lors de l'édification de l'Algérie indépendante au cours du siècle dernier», a souligné le Président de la République. «Aussi, cette célébration m'offre-t-elle l'opportunité de vous réitérer mon entière disposition à œuvrer, avec vous, au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays amis. Je forme également le vœu que nos deux pays puissent collaborer davantage pour la paix et la sécurité régionale et internationale», a conclu le Président Bouteflika. (APS)