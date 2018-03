RND : Faire preuve de vigilance

Le porte-parole du Rassemblement national démocratique (RND), Seddik Chihab, a appelé, hier à Mascara, toutes les parties à «faire preuve de vigilance» en «cette conjoncture difficile» que traverse le pays. Supervisant la session de formation régionale sur la communication électronique à l'hôtel Bel Air de Mascara, M. Chihab a indiqué que l'Algérie «est ciblée et a toujours su déjouer les complots qui se trament contre elle grâce à la politique judicieuse et à la clairvoyance du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et aux sacrifices des forces de sécurité et de l'Armée nationale populaire (ANP)». Par ailleurs, M. Chihab a évoqué les grèves qui ont récemment touché certains secteurs, qualifiant celles-ci de «mouvement ordinaire» qui précède les évènements nationaux importants, à l'instar de la présidentielle de 2019. Chaque partie veille à renforcer ses positions en préparation de ce rendez-vous, a-t-il dit. «Le RND soutient le Président de la République et entend contribuer à la préservation de la stabilité du pays», a-t-il ajouté. «Notre parti reste attaché à ses choix et engagements politiques, dont son soutien constant au Président de la République depuis 1999», a-t-il ajouté. «Notre parti, créé il y a 21 ans, jouit d'une base populaire solide et puise son existence des efforts de ses militants et des positions de son secrétaire général», a-t-il soutenu, soulignant qu' «en dépit des tentatives de certaines parties de dénigrer ses réalisations, notre formation politique a amélioré ses résultats de manière significative lors des élections de 2012». «Le RND compte des militants de différentes tranches d'âge dont un grand nombre de jeunes qui s'intéressent aux réseaux sociaux et qui œuvrent pour que leur parti soit visible sur ces espaces, avec le soutien du secrétaire général et du Bureau national», a ajouté M.Chihab. De son côté, le chargé de communication électronique et membre du bureau national du RND, Mustapha Naci, a fait savoir qu'un groupe de jeunes militants de 16 wilayas de l'Ouest avait participé à une session de formation portant sur la communication via internet (e-communication) pour mieux mettre en exergue les postions du parti. (APS).