Education : Favoriser la réintégration

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, recevra, demain, les membres du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE) pour relancer le dialogue et la négociation autour des revendications des enseignants, a annoncé jeudi le conseiller du ministère de l'Education, Mohamed Chaib Draâ.

«La ministre de l'Education nationale va recevoir, dimanche 4 mars, le Bureau national de ce syndicat (CNAPESTE) pour entamer le dialogue et la négociation», a indiqué M. Chaib Draâ sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algérienne. Concernant les points qui seront discutés lors de cette rencontre, il a précisé que la ministre «a répondu à toutes les revendications de ce syndicat», ajoutant que «90% de ces revendications ont été déjà pris en charge, notamment celles des wilayas de Blida et Bejaia où le mouvement de grève avait commencé». Il a rappelé, dans ce sens, la décision du ministère d'envoyer dans ces deux wilayas des commissions composées de représentants de la tutelle et du CNAPESTE pour tenter de résoudre les problèmes posés au niveau de ces deux wilayas. M. Chaib Draa a indiqué, par ailleurs, qu'une autre rencontre entre le ministère et l'ensemble des partenaires sociaux aura lieu le 7 mars prochain pour «discuter notamment des ratios permettant la promotion de professeur à professeur principal et de professeur principal à professeur formateur». Pour rappel, le CNAPESTE avait décidé, au terme de sa session extraordinaire tenue mardi dernier, de mettre fin à la grève illimité entamée par les enseignants depuis le 30 janvier dernier.

Par ailleurs, le ministère a instruit tous les directeurs de l'éducation de faciliter la réintégration dans leurs établissements de tous les enseignants grévistes dont la radiation ne leur a pas encore été notifiée, y compris les enseignants grévistes ayant déposé leurs recours, après notification de leur radiation», précise un communiqué diffusé jeudi. «Pour les enseignants radiés n'ayant pas encore déposé leurs recours, des instructions ont été données aux chefs d'établissements pour leur faciliter les dépôts de recours et leur réintégration immédiate», ajoute le communiqué.



Consultation à distance des résultats scolaires



Par ailleurs, le ministère a mis en place, au niveau de sa plateforme informatique, un espace dédié aux parents d'élèves, leur permettant de consulter à distance, à partir du deuxième trimestre de l'année scolaire 2017/2018, les résultats scolaires de leurs enfants, a indiqué un communiqué. Cet espace offre aux parents d'élèves plusieurs services leur permettant notamment de "consulter en ligne" les résultats scolaires trimestriels de leurs enfants ou de «recevoir la moyenne trimestrielle par SMS pour les parents désireux de s'abonner à ce service», souligne la même source. Pour ce faire, «les parents intéressés doivent avoir le certificat de scolarité portant le numéro d'identification de chaque enfant scolarisé, signé et cacheté par le chef de l'établissement, puis entrer sur le site électronique https://tharwa.education.gov.dz réservé à cet effet et saisir toutes les informations nécessaires concernant chaque enfant», précise le ministère qui ajoute que «les parents ayant plusieurs enfants scolarisés doivent les inscrire sur le même compte». Après la saisie des informations, la fiche de renseignement de chaque enfant scolarisé doit être imprimée, indique le communiqué, précisant que les parents doivent se présenter en personne dans les établissements où sont scolarisés leurs enfants, munis d'une pièce d'identité et de la fiche de renseignements pour obtenir un récépissé délivré par le chef d'établissement. Après la validation électronique de l'inscription «le tuteur légal est reconnu en tant que tel par le système d'information et peut alors bénéficier de tous les services proposés au niveau du système», poursuit la même source. Les services actuellement disponibles au niveau du système permettent aux parents de consulter les résultats de l'évaluation trimestrielle de leurs enfants, en sus d'autres services qui «seront proposés prochainement sur le site dédié aux parents d'élèves».