Caisse de garantie des marchés publics : des résultats encourageants

«La Caisse de garantie des marchés publics (CGMP) a enregistré des résultats significatifs au cours de l’année 2017. Le chiffre d’affaires est passé de 181 millions de dinars en 2012 à quatre milliards trois cent millions de dinars à la fin de l’exercice 2017», a indiqué, son DG, M. Aomar Aït Larbi. S’exprimant, à l’occasion de la cérémonie de célébration du 20e anniversaire de la caisse, organisée la soirée de mercredi dernier à l’hôtel El-Aurassi, il a précisé que depuis 2012 la compagnie fait en moyenne 3,5 milliards dinars par an. Ils dégagent un résultat net après impôt d’une moyenne de 3 milliards de dinars.

«Ces résultats, a-t-il dit, ont été enregistré et cela grâce aux performances réalisés en matière d’activité». Mettant à profit cette occasion, M. Aït Larbi a salué tous ceux qui ont contribué efficacement au développement et la réussite de la caisse, en rappelant à cet effet que la CGMP a été créé dans des circonstances très difficile, car le pays était plongé dans une crise financière.

Il a ajouté qu’«aujourd’hui, la caisse se trouve dans une situation que je peux qualifier de bonne, car nous sommes passés au niveau d’activité en 1998 qui a tourné autour d’un million de dinars d’engagement et nous sommes à la fin de 31 décembre 2017 à un niveau d’engagement de 53 milliards de dinars». S’agissant, des ressources humaines, le PDG de la caisse a souligné que le personnel est essentiellement constitué de jeunes cadres. Les effectifs enregistrés au 31 décembre 2017 sont de 246 employés, dont l’âge moyen est de 40 ans.

M. Aït Larbi n’ a pas manqué de mettre en exergue l’importance de développement du système d’information , indiquant que «ces dernières années la CGMP a mis en place un système d’information intégré qui peut évoluer en fonction des exigences de son activité». Et de poursuivre «les solutions déployées sont garanties par de grands éditeurs et constructeurs de renommés. De plus, le dédoublement des liens de télécommunication permet d’assurer la haute disponibilité de ces solutions».

Il y a lieu de noter qu’à cette occasion des cadeaux d’encouragements ont été remis à certains cadres de la compagnie.

M. A. Z.