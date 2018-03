Cima Motors inaugure à Réghaïa le plus grand showroom Hyundai en Afrique : La nouvelle i30 « 3e génération » dévoilée

CIMA Motors, filiale du groupe Tahkout, distributeur exclusif de Hyundai et de l’usine TMC a inauguré, jeudi dernier à Alger, le plus grand showroom Hyundai en Algérie et en Afrique. Les chiffres parlent d’eux-mêmes quant à l’importance de ce nouveau site sis à la zone industrielle de Reghaïa. D’une superficie de plus de 36.600 m2, est composé d’un showroom d’exposition sur une superficie totale de 5.500 m2, d’un bâtiment administratif (direction générale) qui s’étale sur 5.000 m2, de deux magasins centraux de pièces de rechange s’étendent sur 6.000 m2. Le deuxième centre de livraison, lui, occupe une superficie de 20.000 m2. A l’intérieur, l’aménagement des espaces se traduit par une prise en charge optimisée des visiteurs, notamment grâce aux espaces d’accueil devant privilégier le confort des clients. CIMA Motors souhaite «être plus proche de ses clients à travers ses différentes implantations sur le territoire national. Ces ouvertures permettent ainsi d’aller à la rencontre de nouveaux clients, mais également d’offrir un meilleur service pour les clients Hyundai en Algérie».

Et d’ajouter : «Cette proximité se focalise sur une offre de plus en plus complète en matière de ventes de véhicules, service après-vente et de disponibilité des pièces de rechange». Saisissant cette belle opportunité, CIMA Motors a dévoilé la nouvelle i30 (3e génération), qui vient renforcer «l’offre de CIMA Motors sur un segment extrêmement convoité : celui des voitures compactes». Le prix du nouveau produit, a-t-on appris, sera connu au cours de cette première semaine de mars. Une période qui verra également le début de commercialisation du nouveau produit. La Hyundai i30 dans sa nouvelle version sera commercialisée avec un unique bloc moteur, le 1.6 MPI 130 ch couplé à une boîte de vitesse BVM6 et une autre automatique BVA6. Côté équipements, elle est richement équipée avec, entre autres, l'ABS, le détecteur de pluie, frein de parking électrique, allumage automatique des feux, toit ouvrant panoramique, optiques de position LED, radar de recul, système multimédia avec écran tactile. Pour Cima Motors, la nouvelle i30 se veut à la fois «une affirmation de perfection et de beauté» et une «voiture d’un monde en mouvement : sécurité active, connectivité, confort et grands volumes». Par ailleurs il y a lieu de préciser que le constructeur a également présenté la nouvelle i10 version GLS.

Fouad Irnatene