Nouvelle gare ferroviaire Agha : Les grandes lignes desservies par les trains Coradia

La gare de l’Agha, qui constitue l’une des plus importantes du pays, et qui voit quotidiennement défiler des milliers de voyageurs, vient de se mettre au goût du jour, en s’offrant un relooking, mais pas seulement, tant les équipements ferroviaires ont été mis au diapason des dernières technologies ayant trait au transport du rail.

En effet, Abdelghani Zaâlane, ministre des Travaux publics et des Transports, a procédé, hier, à l’inauguration d’une gare dédiée aux grandes lignes qui seront desservies par train, ainsi que la mise en service commerciale du premier train Coradia Polyvalent pour l’Algérie

L’événement s’est déroulé en présence de Yacine Bendjaballah, directeur général de la SNTF et de Didier Pfleger, vice-président senior pour la région Moyen-Orient & Afrique, chez Alstom. «Aujourd’hui, ce sont de nouveaux acquis pour les Algériens, cela traduit la volonté politique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a misé sur le développement du transport en général et du rail en particulier», a déclaré M Abdelghani Zaâlane dans un point de presse.

Le ministre a indiqué que le secteur a de tout temps été au centre des préoccupations des pouvoirs publics comme vecteur du développement socio-économique. «L’inscription des projets ferroviaires, au titre de la vision stratégique du Président de la République, le secteur est considéré comme un moteur de développement et d’amélioration du cadre de vie des citoyens», a-t-il dit, rappelant par là, les principaux axes du plan quinquennal 2015-2019, qui comprend en outre la modernisation, le développement et la maintenance du réseau ferroviaire. Il affirme, dans ce contexte, que le programme de réalisation des liaisons ferroviaires dans les régions du Sud, initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika en 1999, se poursuit. «Ce réseau qui a vu la réalisation de 4.000 km (contre 1.800 km en 1999) permettra de désenclaver les régions du Sud et de promouvoir l’activité commerciale dans ces wilayas», a-t-il dit.

17 autorails Coradia commandés



Le ministre a fait savoir par ailleurs que plusieurs tronçons du projet de la ligne ferroviaire (Hauts Plateaux) initié par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, reliant Tébessa, à l’est, et Moulay Slissen (Sidi Bel-Abbès) et traversant Oum El Bouaghi, Ain M’Lila, Batna, Boughezoul, Tissemsilt, Tiaret et Saïda jusqu’à Sidi Bel-Abbès sur une distance de 1.160 km, ont été réceptionnés.

Evoquant le prix de la desserte entre Alger et Oran, le responsable, révèlera qu’il a été fixé à 2.000 DA en première classe et à 1.700 DA en classe économique. «Le train Coradia offre toutes les commodités et services nécessaires (wifi, informations, restauration, etc.) desservira à terme Annaba, Constantine, Bejaia, Biskra et Bechar», a-t-il justifié affirmant que 17 autres autorails Coradair ont été commandés auprès d’Alstom. «Les livraisons des trains suivants se feront dans le courant de l’année 2018», affirme le ministre. En plus de l’acquisition de ces nouveaux matériels, le responsable a fait savoir que la SNTF a entrepris la réhabilitation, dans ses ateliers de Sidi Bel-Abbès, de 202 voitures, dont deux train sont déjà en service, aussi, il a révélé l’acquisition de nouveaux trains et la rénovation du parc roulant de son entreprise. Ce qui devrait permettre de transporter 60 millions de voyageurs et 17 millions de tonnes de fret par an à partir de 2020, période durant laquelle la SNTF prévoit de réaliser son équilibre financier.



78 passages à niveau non gardés dangereux recensés



Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la Société nationale du transport ferroviaire (SNTF) a engagé un «vaste programme» de réduction des passages à niveau non gardés existant sur le territoire national, «la SNTF en collaboration avec les autorités locales des wilayas ont recensé pas moins de 78 passage à niveau non gardés dangereux, ils représentent un réel danger pour les usagers», a-t-il révélé, les qualifiant de «points noirs», il dira que 18 de ces sites sont, déjà, mis sous surveillance «24 autres le seront aussi avant la fin de ce mois», a-t-il assuré.

M. Zaâlane a plaidé, dans ce contexte, pour une culture de prévention et de réflexes de sécurité pour les plus jeunes et les adultes, à adopter à proximité des voies ferrées et des passages à niveau non gardés.

A cet effet, il a donné des orientations pour l’amélioration des prestations fournies aux voyageurs et le respect des horaires, au niveau des différentes gares du pays.

De son côté le vice-président senior pour la région Moyen-Orient & Afrique chez Alstom a fait savoir que le premier train constitue une consécration de la confiance du partenaire algérien.

« Notre ambition est de pérenniser ce partenariat et de contribuer à l’essor de la filière ferroviaire en Algérie», a-t-il indiqué.

M. Didier Pfleger a fait savoir que ce train est le premier Coradia d’Alstom en Afrique. «Plusieurs innovations ont été apportées au Coradia polyvalent destiné à l’Algérie et placent le passager au cœur de sa conception», a-t-il dit.

En effet, le train offre une luminosité optimale, adapté aux conditions climatiques du pays (sable, températures élevées) et est équipé d’un système de climatisation très performant. Grâce au plancher bas intégral, l’accès et la circulation à bord du Coradia Polyvalent sont facilités.

Sarah A. Benali Cherif