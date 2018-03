Aïn Oulmène : Remise de 438 logements

Après la distribution de plus de 1400 logements les deux premiers mois de cette nouvelle année, à Sétif et El Eulma notamment, c’est au tour de la commune de Ain Oulmène de vivre cette même ambiance et fêter la remise des clefs de 438 logements publics locatifs à leurs destinataires.

Une cérémonie présidée par le wali Nacer Maskri en compagnie du président de l’APW, ainsi que l’ensemble des autorités de la wilaya, et qui s’inscrit dans une dynamique qui fait de l’année 2018 une année exceptionnelle au vu des efforts qui ont été entrepris pour distribuer plus de 5.000 logements pré-affectés ; mais aussi une l’intensification du rythme de réalisation et ce à tous les niveaux et le raccordement de plus de 20.000 logements aux différents réseaux électrique, gaz, eau potable et autres non moins importants, grâce aux efforts consentis par l’état en 2017.

À la question de savoir si cette nouvelle année ne sera pas celle des moissons, le wali Nacer Maskri, ne manquera pas de réitérer ses objectifs : «On peut le dire effectivement, et qui est sûr, c’est que nous restons sur notre lancée sachant que nous disposons d’un grand nombre de logements qui sont en voie de réalisation et d’autres dont la réalisation arrive à terme et que nous remettrons aux bénéficiaires au fur et à mesure que toutes les commodités nécessaires sont réunies. Mais ce qui est encore plus sûr, puisque nous parlons du logement public locatif, c’est qu’aucun logement ne sera attribué avant que toutes les commodités nécessaires ne soient réunies», souligne le premier responsable de la wilaya qui ne manquera pas de se pencher sur cette même dynamique qui est engagée sur tous les autres segments.

Autant pour le logement participatif que pour le logement aidé, le promotionnel et le logement rural, c’est ce même intérêt qui est manifesté par les pouvoirs publics locaux pour les programmes conséquents dont disposent la wilaya. Pour le seul segment du logement public locatif, pas moins de 8.000 clefs de logements seront remis en 2018, nous indique par ailleurs Fadhel Assadi, le DG de l’OPGI au cours de cette cérémonie que «baroud», vibrants «you-you» et joie intense de la population auront fait vibrer en dépit du froid rigoureux qui sévissait à Ain Oulmène.. «

F. Zoghbi