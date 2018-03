Rejet des eaux usées : Plus de 1,8 milliard de m3 à l’horizon 2020

Le volume des eaux usées rejetées à l’échelle nationale est estimé actuellement à prés de 1,5 milliard de m3 et dépassera 1,8 milliard à l’horizon 2020.

Afin de prendre en charge le dossier, le secteur des ressources en eau a engagé un programme de réalisation de 27 stations d’épuration après le dégel des projets, selon les explications de M. Bougueroua Omar, directeur de l’hydraulique agricole lors de la rencontre nationale sur le programme relative aux périmètres irriguées tenue à Médéa.

Globalement, le programme comporte 66 stations avec une capacité installée de 320 hm3/an avec une capacité totale installée de plus de 1,18 milliard de m3/an pour une production d’eaux usées épurées de 600 millions de m3/an, soit l’équivalant de 12 barrages de moyenne capacité. En 2017, le nombre de stations est de 186 avec une capacité de 860 hm3/an.

Pour atteindre une meilleure utilisation de cette ressource spécifique, des actions pour la définition des opportunités de réutilisation ainsi que la réglementation de son usage sont réalisés à travers l’étude de réutilisation des eaux usées à l’échelle nationale élaborée par le bureau d’étude Canadien Tecsult, achevée en décembre 2008. Selon lui, cette étude vise le renforcement des allocations d’eau pour l’agriculture pour une extension des superficies irriguées (800 millions de m3). Il sera question d’une augmentation graduelle d’exploitation à court terme de 37.000 ha (280 millions de m3), à moyen terme 80.000 ha (600 millions de m3), et à long terme, 100.000 ha (800 millions de m3). Il sera également question, selon le même responsable, de l’utilisation des boues comme fertilisants dans l’agriculture et de l’élaboration d’un projet de norme de référence de base qui servira à encadrer les activités de réutilisation des eaux usées épurées. Il s’agit d’un projet évolutif qui pourra être affiné en fonction de plusieurs facteurs.

Kafia Ait Allouache