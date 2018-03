Salon international de l’agriculture de Paris : L’Algérie signe son retour

L'Algérie, avec la participation de la Chambre nationale de l'agriculture (CNA), est revenue de manière officielle, après 25 ans d'absence au Salon international de l'agriculture de Paris dans sa 55e édition.

Contrairement à la participation timide de quelques entreprises —6— l'année passée, une quinzaine d’entreprises algériennes, publique et privée, de produits agricoles du terroir sont présentes mais cette fois-ci avec le soutien du ministère de l’Agriculture, du

Développement rural et de la Pêche.

C'est également pour la première fois que les visiteurs voient les fruits et légumes algériens, outre la datte (Deglet Nour), le raisin Red Globe, la grosse orange Washington Navel, la pomme de terre rouge la Barkina, la blanche Spunta, les aubergines, la tomate kawa et la betterave.

Tous ces fruits et légumes viennent des exploitations agricoles des wilayas de Tipasa et de Boumerdès. «Nous souhaitons l'élargissement du stand Algérie avec une participation plus grande d'entreprises pour les éditions prochaines», a décalé jeudi à l'APS le responsable du pavillon Algérie, Makhlouf Chalal, mettant en valeur la politique du gouvernement algérien pour le développement du secteur de l'agriculture et la multitude variété des produits algériens qui «sont de qualité supérieure».

Il a tenu, dans ce cadre, à remercier la Chambre nationale de l'agriculture pour le financement à raison de 50 % de la participation algérienne et du transport des produits, une initiative accueillie à bras ouverts par les responsables d'entreprises présents au salon. (APS)