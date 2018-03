Argentine : Higuain de retour, Lo Celso appelé

Le buteur de la Juventus Gonzalo Higuain a été rappelé en sélection d'Argentine après 9 mois d'absence, pour deux matches amicaux contre l'Espagne et l'Italie en mars, pour lesquels le Parisien, Giovanni Lo Celso, est aussi convoqué. Le jeune milieu de terrain du PSG retrouvera son coéquipier en club Angel Di Maria mais pas Javier Pastore. L'autre pépite de la Juve, Paulo Dybala, est également absent, tout comme Mauro Icardi (Inter Milan). Dans la liste du sélectionneur Jorge Sampaoli communiquée jeudi, figurent également les cadres Lionel Messi, Sergio Agüero, Nicolas Otamendi ou Javier Mascherano, malgré son départ de Barcelone pour la Chine. L'Argentine affrontera l'Italie à l'Etihad Stadium de Manchester

le 23 mars, puis l'Espagne le 27

au Wanda Metropolitano de Madrid. L'Argentine jouera son premier match du Mondial russe le 16 juin contre l'Islande, avant de rencontrer la Croatie puis le Nigeria.

Liste des joueurs convoqués :



Gardiens : Sergio Romero (Manchester United, ENG), Nahuel Guzman (Tigres UANL, MEX) et Wilfredo Caballero (Chelsea, ENG)

Défenseurs : Federico Fazio (AS Rome, ITA), Gabriel Mercado (Séville FC, ESP), Nicolas Otamendi (Manchester City, ENG), Ramiro Funes Mori (Everton, ENG), Marcos Rojo (Manchester United, ENG), Marcos Acuna (Sporting Lisbone, POR), Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam, NED), Eduardo Salvio (Benfica, POR)

Milieux : Javier Mascherano (Hebei Fortune, CHN), Ever Banega (Séville FC, ESP), Lucas Biglia (Milan AC, ITA), Leandro Paredes (Zénit Saint-Pétersbourg, RUS), Angel Di Maria et Giovanni Lo Celso (Paris Saint-Germain, FRA), Manuel Lanzini (West Ham, ENG)

Attaquants : Gonzalo Higuain (Juventus Turin, ITA), Lionel Messi (Barcelone, ESP), Sergio Agüero (Manchester City, ENG), Diego Perotti (AS Rome, ITA).