DGSN : Les criminels profilés

L’analyse criminelle ou de profilage s’effectue par groupes d’auteurs au niveau du service concerné de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a affirmé, jeudi à Tlemcen, le chef de service central de la recherche et de l’analyse criminelle. Intervenant lors d’une journée de formation régionale des officiers de la Police judiciaire des wilayas de Tlemcen, Oran, Nâama, El Bayadh et Ain Temouchent, le commissaire divisionnaire de police Châabane Soualhi a souligné qu’en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, la DGSN effectue des analyses par groupe d’auteurs, étant tenue par le respect des délais fixés par la loi pour traiter les affaires délictuelles ou criminelles. «Sachant que la direction recense une moyenne de 250.000 infractions par an, il est impossible d’analyser le profilage de l’ensemble des auteurs», a-t-il fait savoir, déclarant qu' «en matière de stratégie, nous avons commencé à étudier les profils des auteurs, leur niveau d’instruction, outre la victimologie, une nouvelle spécialité de par le monde». Par ailleurs, l’étude des taux de récidives a permis de proposer au ministère de la Justice de nouveaux textes juridiques prévenant ou luttant contre la criminalité, à l’instar de l’étude de 2013 visant à éviter le départ de nationaux vers les zones de conflits, a-t-il rappelé, soulignant qu’un formulaire contenant plus de 300 questions, élaboré par la DGSN, constitue une base de données à même de tracer le profil sociétal des auteurs. «C’est un début pour aller vers le profilage intrinsèque», a indiqué le commissaire divisionnaire de police Châabane Soualhi. Organisée par le bureau de la formation continue de l’inspection régionale ouest de la police autour du thème «analyse criminelle, pratiques et solutions», cette rencontre a été ouverte par le contrôleur de police M’hand Saïd Si M’hand, inspecteur régional ouest de police, qui a rappelé qu’elle s’insère dans le cadre de la formation continue de la police conformément au programme élaboré par la DGSN. Elle vise, également, à l’amélioration constante des connaissances et expériences des éléments de la Police judiciaire, a-t-il souligné. Pour le chef de sûreté de wilaya de Tlemcen, le contrôleur de police Salah Makhlouf, cette journée vise à parfaire la formation des éléments de la Police judicaire pour arriver à une police professionnelle, rappelant que la DGSN a généralisé l'installation des cellules criminalistiques au niveau de l’ensemble des wilayas, après leur création au niveau de 12 wilayas pilotes. Cette rencontre a été ouverte par une conférence sur le thème : «Le profilage criminel en tant que mécanisme dans la gestion du lieu du crime», animée par Farid Belaid, professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Tlemcen, qui a axé son intervention sur l’importance des sciences psychologiques, sociales et criminalistiques dans l’analyse criminelle pour la désignation de l’auteur d’un crime. Cet avocat, cumulant 28 ans d’expérience, a rappelé l’évolution du profilage et son application en matière d’enquêtes criminelles et sa contribution à la réinsertion sociale de l’auteur. Nombre de thèmes ont été traités lors de cette rencontre parmi lesquels «Rôle et missions des techniciens dans la gestion du lieu du crime» présenté par le commissaire de police Boumediène Lakmeche du laboratoire régional de la Police scientifique et technique d’Oran ; «Etude comparée dans l’analyse criminelle», intervention du chef de sûreté de wilaya d’El Bayadh, Mouloud M’hailia ; et «Les règles opérationnelles et techniques à respecter dans l’élaboration des procès-verbaux dans la forme et le fond», communication du commissaire de police de l’inspection régionale ouest, Abdelghani El Abbas.



Afripol : les preuves numériques en débat



Par ailleurs, les réunions de travail sur «le guide des requêtes et les preuves numériques» visant à diversifier et intensifier les rencontres de coopération entre les différentes organisations régionales et internationales de polices, en application de la feuille de route d'Afripol, arrêtée à Alger lors de la réunion de juin dernier, ont été clôturées jeudi, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Organisées par Afripol, en coordination avec Euromed-Police IV, ces réunions ont permis aux participants, notamment aux organisations régionales de polices et experts dans le domaine de l'internet, de procéder à un échange sur la consolidation du champ de coopération entre les différentes instances régionales et internationales d'applications des lois afin de «relever les défis de la cybercriminalité et faire face au crime transfrontalier», a précisé le communiqué.

Par ailleurs, ces réunions de travail ont concrétisé la vision prospective du président du mécanisme Afripol, le Directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, et son attachement aux principes de la coopération sécuritaire, ajoute la même source.

A rappeler que l'ouverture mardi des réunions de travail et de consultation a coïncidé avec la visite du directeur exécutif d'Europol, Rob Wainright, dans le cadre de la promotion des relations entre Afripol et Europol et la consolidation des capacités des mécanismes de polices euro-méditerranéens pour faire face aux menaces de la criminalité transfrontalière. (APS)

Centre d’études et d’analyses pour la population et le développement

Le conseil d’administration installé



Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a procédé à l'installation du conseil d'administration du centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement, ainsi que son directeur général, Abdelkader Kelkel, indique jeudi un communiqué de ce ministère. Cette installation «s'inscrit dans le cadre de la stratégie du département visant à redynamiser le travail de ce centre spécialisé dans la réalisation d'études et d'analyses à caractères économique, politique, démographique et social, conformément au plan d'action du secteur, notamment les nouveaux chantiers visant la promotion du service public et l'offre de service de qualité aux citoyens ainsi que le développement local durable mais également la démocratie participative», précise la même source.

Durant la cérémonie d'installation, le SG du ministère de l'Intérieur a souligné «le rôle essentiel de ce centre en tant que partenaire important pour le département dans l'élaboration des politiques publiques et ce, à travers les expertises et études réalisées par des experts pluridisciplinaires de notoriété nationale et internationale», souligne le communiqué. Par ailleurs, M. Dahmoune a rappelé les instructions du ministre de l'Intérieur concernant l'association des bureaux d'expertises dans l'ensemble des projets menés par le secteur, ajoute la même source. (APS)