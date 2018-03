Ligue-1 (22e journée) : MC Alger-MC Oran avancé au 12 mars

La rencontre MC Alger-MC Oran comptant pour la 22e journée du championnat de Ligue-1 se déroulera lundi 12 mars au lieu du 13 du même mois, au stade 5-Juillet comme cela a été programmé initialement, a indiqué jeudi la Ligue de football professionnel (LFP). «C’est à la demande du MC Alger et avec l'accord du MC Oran que la LFP a procédé à ce changement afin de permettre aux Algérois de mieux préparer leur match retour contre le club nigérian de MFM FC pour le compte des seizième de finale aller de la Ligue des champions d’Afrique», précise la même source. La 22e journée de L-1 a débuté jeudi avec la rencontre avancée du CR Belouizdad qui reçoit actuellement l'O Médéa au stade 20-Août. Elle se poursuivra vendredi avec deux matchs : US Bikra-USM Alger (16h00) et ES Sétif-CS Constantine (18h00). Les autres matchs se dérouleront les 9, 10 et 12 mars. D'autre part, la rencontre CS Constantine-CR Belouizdad de la 23e journée a été programmée le 10 mars au stade Hamlaoui de Constantine à 17h00.