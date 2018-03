Batna et Tamanrasset : Arrestation et reddition de terroristes

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a arrêté, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, jeudi, trois terroristes à Batna/5e Région militaire», précise un communiqué

du ministère de la Défense nationale.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements de l’ANP, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté, lors de différentes opérations menées à Tamanrasset, In Salah et Bordj Badji-Mokhtar/6e RM, cinq contrebandiers et ont saisi deux détecteurs de métaux, dix marteaux piqueurs, onze groupes électrogènes, un véhicule tout-terrain, un fusil de chasse et des équipements de communication», selon le communiqué du MDN, ajoutant, dans le même contexte, que «des détachements de l’ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Biskra et El-Oued/4e RM et à Saïda/2e RM, six contrebandiers et ont saisi 55 quintaux de tabacs et 27.513 unités de différentes boissons». Par ailleurs, des détachements de l’ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Ghardaïa, Bordj Badji- Mokhtar, In Salah et Saïda, 233 immigrants clandestins de différentes nationalités. En outre, un terroriste en possession d’un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et un chargeur garni s’est rendu, jeudi, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire), précise la même source. «Il s’agit, en l’occurrence, de M. Ismaïl dit ‘‘Abou Timaghil’’, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014». «Ces résultats positifs réalisés sur le terrain témoignent de la parfaite maîtrise de nos Forces armées dans l’accomplissement de leurs missions avec efficacité et professionnalisme pour asseoir la sécurité et la quiétude sur l’ensemble du territoire national», souligne le communiqué. «Ils réitèrent également la détermination de l'Armée nationale populaire à défendre notre patrie, en mettant en échec toute tentative d’atteinte à sa sécurité et sa stabilité», conclut la même source. «Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a détruit, la semaine dernière 15 mines de confection artisanale lors d'une opération de recherche et de fouille à Bouira (1ère Région militaire)», précise-t-on de même source. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté à Tlemcen (2e RM) et Béchar (3e RM) six narcotrafiquants en possession de 10,6 kilogrammes de kif traité». De même, «ils ont arrêté à Batna (5e RM) un individu en possession de deux armes à feu et une quantité de munitions, tandis qu'ils ont saisi à El Oued (4e RM) 8.633 unités de différentes boissons». (APS)