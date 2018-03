Ligue 1-Mobilis (Match avancé de la 22e journée), CRB 0 – OM 0 : Le Chabab déçoit, l’Olympique rassure

Tenus en échec sur leur propre terrain par des Médéens très disciplinés tactiquement, les Belouizdadis, perdent encore une fois deux précieux points à domicile.

Le match nul, que leur a imposé l’OM, stoppe quelque peu leur élan après leur qualification au prochain tour de la coupe de la Caf suivi par un précieux match nul ramené de Béchar face à la JSS, où beaucoup d’équipes y ont laissé des plumes. Pour leur part, les protégés de Slimani se sont montrés solides et intraitables. Bien en place sur le plan tactique, ils sont parvenus non seulement à rendre la tâche des camarades de Draoui difficile, mieux, ils les ont même mis en difficulté. Médéa n’a pas fermé le jeu comme attendu. Avec un Abdelhafid en verve à la manœuvre, qui a donné du fil à retordre à l’arrière-garde du CRB, elle aurait même pu espérer l’exploit de rentrer à la maison avec les trois points de la victoire. Pour sa part, peu inspiré malgré la présence fort nombreuse de sa superbe galerie, l’équipe belouizdadie était peu inspirée, pour pouvoir espérer prendre à défaut un adversaire déterminé et bien organisé. D’ailleurs, malgré leur bon vouloir, Selmi and Co n’ont pas réussi à se montrer supérieurs à leurs homologues médéens, qui ont abordé la partie en toute confiance et sérénité. Le match s’est avéré équilibré même si la maîtrise était plutôt médéenne. Même après la pause citron, les Rouge et Blanc, n’ont pas réussi à trouver les solutions idoines pour espérer prendre à défaut le bloc défensif mis en place par Slimani. Essayant de varier leur jeu, tantôt sur les flancs, tantôt en profondeur, alternant le jeu court en déviation et le jeu long, Draoui et ses coéquipiers se sont heurtés à une bonne équipe de Médéa, dans un bon jour qui n’a à aucun moment flanché. L’absence d’un attaquant de pointe de métier côté Chabab, s’est lourdement fait ressentir chez l’équipe. Certes, les Bourenane, Selmi et autres ont tenté des choses. Toutefois, cela était insuffisant pour faire plier une formation de l’OM, bien en place et solide comme un roc. Les Médéens rentrent à la maison avec un résultat positif qui leur permettra d’entrevoir les prochaines rencontres sous de bons auspices. Quant au Chabab, perdre deux points at-home, n’arrange pas du tout ses affaires et n’est pas fait pour le rassurer. Le nombreux public bélouizdadi présent a quitté le stade du 20-Août-1955 fort déçu de la prestation de son équipe favorite. Les supporters médéens qui ont effectué le déplacement quant à eux, ont fait la fête à la fin du match. Le CRB qui lutte pour le maintien, tout comme l’OM d’ailleurs, est tenu de montrer un bien meilleur visage à l’avenir, s’il veut éviter de vivre des lendemains qui déchantent. Résultat positif pour Médéa.

Mohamed-Amine Azzouz