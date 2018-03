Dans la lucarne : Changement inattendu

Notre football lors de ces derniers jours est en train de connaître des changements pour le moins inattendus. D'abord, les observateurs ont été tout simplement surpris par la décision prise par l'ex-président de l'USMA, Rebouh Haddad, de quitter la gestion technique du club s'occupant désormais uniquement du volet financier. Ce dernier demeure, qu'on le veuille ou non, comme le nerf de la «bataille» lorsqu'on sait que le paiement des joueurs, selon certaines informations, ne sont pas à jour. Ce qui a eu des retombées directes sur les résultats techniques du club. Aujourd'hui et après avoir failli perdre le derby du centre contre le doyen, les dirigeants usmistes, et à leur tête Ali Haddad, le président du club, ont été presque contraints d'apporter un certain «lifting» pour ne pas subir les contrecoups d'une situation qui commence à se compliquer, surtout que des joueurs et notamment Mohamed Liamine Zemmamouche veulent quitter les rangs du club. Ce qui serait un sérieux coup concernant la stabilité de la formation de Soustara. Là aussi, les dirigeants de l'USMA ont adopté pour le même principe que celui adopté avant eux par le CSC, la JSK et l'USMH. C’est-à-dire le directoire. Il est évident que ceux qui l'ont privilégié l'ont vite abandonné, à l'instar de la JSK suite aux deux expériences tentées avec Sadmi Hamid et Madjène qui n’ont pas donné les résultats escomptés par tous à Tizi-Ouzou. Voilà que les rouge et noir, considérés par tous, à un moment donné de l'application du professionnalisme durant la saison 2010/2011, comme le modèle à suivre par tous les acteurs du football algérien. Car au début, l'ex-président de l'USMA, SaïdAllik, qui avait mené comme il se doit le «navire» de Soustara (1996-2011), avait cédé sa place aux frères Haddad qui avaient les moyens financiers pour mener à bien cette première expérience professionnelle à l'algérienne. Et depuis, ce club de la capitale avait poursuivi sa quête de grandeur en engrangeant plusieurs titres, coupes d'Algérie et même une super coupe aux dépens du MCA de l'ex-président Omar Ghrib. Ces derniers temps, ce club avait commencé à voir son édifice se «fissurer» assez dangereusement, surtout que les cas d'indiscipline sont devenus assez visibles et presque vus et par tous. Face à cette dangereuse situation, il fallait réagir en désignant un directoire avec un trio composé de Abdelhakim Serrar, Rachid Malek et Salah Alliche. On cherche à secouer le «cocotier» et lui redonner vie, lui qui donne des signes d'essoufflement, comme l'atteste les résultats techniques de l'équipe qui est loin de jouer les premiers rôles, puisque le leader constantinois a pris le large. Les frères Haddad ont un peu misé sur l'expérience de Serrar dans le domaine, lui qui a fait du bon travail avec l'ESS et l'USMBA. C’est certain qu'il ne sera pas seul du fait que Rebouh, qui va se libérer entièrement pour se consacrer quasi-exclusivement à ses affaires, reste, comme on dit, pour gérer un peu l'argent du club. Toutefois, la réussite de ce nouveau «toilettage» dépendra du comment l'environnement directe du club va réagir à ce changement, pour le moins brutal et presque inattendu. Il est certain que les supporters usmistes, qui sont trop exigeants, ne vont pas l’accepter assez facilement. Ils veulent juger sur pièce. Toujours est-il, l’USMA ne sera pas comme elle l’a été jusque-là. Va-t-elle se reprendre et repartir du bon pied. C’est la question que tous ses fans sont en train de se poser.

HAMID GHARBI