Nice : Mouez Hassen opte pour la Tunisie

Mouez Hassen, le gardien de Nice actuellement, prêté à Châteauroux et qui possède la double nationalité franco-tunisienne, a opté pour les Aigles de Carthage à quelques mois de la Coupe du monde 2018 en Russie, a annoncé l'OGC Nice. «Mouez Hassen nous a confirmé avoir donné son accord à la sélection tunisienne», a livré la direction niçoise sur son site internet. Natif de Fréjus (Var), le gardien de but de 22 ans (49 matches en Ligue 1) a donc opté pour les Aigles, qui figureront avec la Belgique, le Panama et l'Angleterre dans le groupe G.