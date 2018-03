Défi de la lutte contre le terrorisme dans la région : M. Messahel appelle à une réforme de la Ligue arabe

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a appelé, jeudi à Alger, à «une réforme profonde du système de la Ligue des États arabes», au regard de la situation prévalant actuellement dans le monde arabe.

Dans une déclaration à la presse, au terme de l'audience qu'il a accordée au président du Parlement arabe (PA), Mechaal Ben Fahd Al Selmi, qui effectue une visite en Algérie, M. Messahel a indiqué avoir appelé à «la nécessité d'opérer une réforme profonde dans le système de la Ligue arabe, qu'il s'agisse du Parlement arabe ou de toute autre institution arabe», ajoutant que cette «réforme — extrêmement importante, au regard de la situation qui prévaut dans le monde arabe — nous permet d'avoir la libre décision et de résoudre nos problèmes». Saluant le rôle du Parlement arabe en vue de «relever les défis qui se posent dans le monde arabe, qu'il s'agisse des conflits marquant certaines régions ou en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent», M. Messahel a dit avoir évoqué, avec M. Al Selmi, «l'importance du rôle de la politique de la concorde et de la réconciliation nationale, et celui du dialogue dans le règlement des conflits». «Le gouvernement algérien soutient le Parlement arabe dans ses propositions visant à régler nos problèmes et à conforter notre capacité à résoudre ces problèmes», à la faveur de la réalisation de «la complémentarité entre les gouvernements et les parlements arabes, au sein des objectifs fixés pour conférer à la Ligue arabe un rôle important dans le règlement des différents conflits», a-t-il dit. De son côté, Mechaal Ben Fahd Al Selmi a salué «l'expérience exceptionnelle de l'Algérie, qui a fait prévaloir le dialogue, la réconciliation nationale et la sécurité sociale, et ce grâce au rôle du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a initié la politique de la réconciliation nationale, cautionnée par le peuple algérien, permettant à l'Algérie de vivre aujourd'hui dans la paix et la prospérité». «Les pays arabes, confrontés aujourd'hui à des conflits et à des guerres civiles, doivent tirer profit de l'expérience algérienne», a estimé M. Al Selmi, indiquant que le Parlement arabe «plaide en faveur des questions et des intérêts de la Nation arabe, à la lumière des défis et dangers, impliquant une plus grande coopération et concertation, particulièrement en matière de lutte antiterroriste», citant la conférence tenue au Caire (Égypte), ayant permis la signature d'un accord sur «le document arabe global de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme». Le président du PA a salué «les actions de l'Algérie, dans le cadre de la diplomatie arabe, pour aboutir à une convergence des vues des différents pays arabes».



Respect de la souveraineté des États



Par ailleurs, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, et le président du Parlement arabe (PA), Mechaal Ben Fahd Al Selmi, ont convenu de la nécessité de promouvoir l'action parlementaire arabe pour relever les défis auxquels est confrontée la nation arabe, indique un communiqué de l'APN. Lors d'un entretien avec le président du PA, M. Bouhadja a mis l'accent sur «l'importance pour le PA d'être réactif à la réalité de la nation, notamment en cette conjoncture», mettant en avant «la disponibilité permanente de l'Algérie à œuvrer dans ce sens». Rappelant que l'enjeu réel est de «mettre les potentialités économiques offertes au profit de l'action commune», le président de l'APN a appelé à ouvrir la voie aux relations bilatérales pour rapprocher les vues.

Évoquant la situation dans le monde arabe, M. Bouhadja a réitéré l'impératif du respect de la souveraineté des États et de la non- ingérence dans ses affaires internes, appelant à «adopter les voies pacifiques et le dialogue pour le règlement des conflits et, partant, préserver la nation arabe».

Dans le même contexte, le président de la chambre basse a relevé l'importance de dynamiser le processus de réconciliation en Libye, d'autant que «sa stabilité sert toute la région arabe et favorise son développement», mettant en avant «la nécessité de maintenir la question palestinienne au devant des préoccupations arabes, notamment suite à la reconnaissance des États-Unis d'El-Qods comme capitale de l'État d'occupation». Pour sa part, M. Al Selmi a saisi cette occasion, pour mettre l'accent sur l'important accordée à «la promotion de l'action parlementaire arabe au-delà du niveau de consultation», précisant que l'institution qu'il préside «est à même de renforcer l'unité arabe, notamment en la conjoncture sensible que connaît actuellement la région». Le Parlement arabe doit, au vu de la conjoncture, s'inspirer de l'expérience de réconciliation nationale algérienne, pour contenir les différends arabes, a estimé M. Al Selmi, rappelant que l'Algérie a été le point de départ du Parlement arabe, grâce au grand soutien du Président Abdelaziz Bouteflika. Le président du PA a évoqué, par ailleurs, les plans d'action à venir, notamment en termes de soutien à la question palestinienne face à la décision américaine concernant El-Qods, et les mécanismes du plan de lutte contre l'extrémisme et la promotion de l'action diplomatique avec les institutions parlementaires, tant au niveau national que régional et international, au service des intérêts et des questions arabes, conclut le communiqué.



La politique de réconciliation initiée par le Président Bouteflika saluée



En outre, M. Al Selmi a salué la politique de dialogue et de réconciliation nationale initiée par le Président Bouteflika, laquelle a prémuni l'Algérie contre les retombées du «printemps arabe», appelant à son «adoption comme démarche pour l'unification des rangs arabes et la consécration de la stabilité dans la région».

Lors d'une rencontre avec Mme Nouara Saâdia Djaâfar, vice-présidente du Conseil de la nation, M. Al Selmi a salué le «rôle important de l'Algérie dans le renforcement des relations arabes et la réalisation de l'intégration arabe, à la faveur de la politique judicieuse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika». La rencontre a permis de passer en revue «la situation qui prévaut dans le monde arabe et les efforts des parlementaires visant à surmonter cette conjoncture difficile», indique un communiqué du Conseil de la nation. Mme Djaâfar a souligné l'importance «d'activer le rôle des parlementaires arabes pour le règlement des désaccords, en accordant la priorité aux questions stratégiques de la nation, notamment la question palestinienne».

La responsable a exprimé la disponibilité du Parlement algérien, à travers ses représentants dans cette instance régionale, à prendre part à cette démarche, conclut le communiqué. (APS)