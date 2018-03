USMA : Serrar dans un directoire pour gérer les affaires courantes

Abdelhakim Serrar revient sur la scène footballistique par la porte de l’USM Alger. L’ancien joueur et dirigeant de l’Entente de Sétif a été nommé à la tête d’un directoire qui aura pour mission de gérer les affaires courantes du club de Soustara. Hakoum arrive avec de l’expérience et de la mesure. Il sait, cela va de soi, où il va. C’est une décision à laquelle personne ne s’attendait : la SSPA/USMA a procédé, ce mercredi, à l’installation d’un directoire qui gérera les affaires courantes de l’USMA pour une durée indéterminée. Cette décision fait suite au départ de Rebouh Haddad qui a décidé de déléguer la gestion du club après avoir

«ressenti une énorme fatigue» et a décidé de se «consacrer plus à sa vie de famille et ses affaires», a-t-il précisé. En outre, Rebouh Haddad a insisté sur le fait que le nouveau directoire a les pleins pouvoirs pour mener à bien sa mission. Pour revenir au directoire à proprement dit, il est composé, outre Rachid Malek et Salah Allache, de deux anciens de l’organigramme du club, à savoir Abdelhakim Serrar qui, de part son vécu et son expertise, fera office de président. Il faut dire que le choix de Abdelhakim Serrar a étonné dans un premier temps, mais le concerné a vite fait de remettre les choses dans leur contexte. «Il n'y a pas de place pour le régionalisme avec moi, c'est vrai que je ne suis pas de la capitale, mais cela ne m'empêchera pas de travailler pour l’USMA», a-t-il dit au cours d’une conférence de presse, jeudi. Abdelhakim Serrar a été présenté aux joueurs à l’issue de la séance d’entraînement de ce jeudi matin. L’ancien président de l’Entente de Sétif et de l’USMBA s’est entretenu brièvement avec les joueurs et les a exhortés de fournir le maximum d’efforts pour finir le championnat sur la meilleure marche possible, même s’il ne se fait pas d’illusion quant aux chances des Rouge et Noir de remporter le titre au bout. D’ailleurs, il a été clair d’emblée sur ce sujet. «Ça sera difficile de gagner le championnat cette saison, mais il reste 27 points à prendre et l’USMA jouera le podium… Nous ne pouvons pas prédire les résultats des matchs à venir, mais nous allons travailler pour obtenir le plus de points possibles, je suis ici pour offrir mon expérience à l’équipe», a-t-il assuré. Quatrième, à dix points de retard du leader, le CSC en l’occurrence, l’USMA mise sur une remontée lors des neuf prochaines journées pour finir au moins sur le podium, une place qualificative pour une compétition africaine. En outre, Abdelhakim Serrar a affiché un certain intérêt à la coupe arabe qui, selon ses dires, est d’un niveau «plus relevé que la coupe d’Afrique», ce qui laisse penser que l’USMA pourrait bien répondre favorablement à l’invitation de l’UAFA, sauf opposition de la part de la FAF.

Amar B.