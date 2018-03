Coupe d’Algérie (quarts de finale), MC Alger - MO Béjaïa : Le doyen, sur balles arrêtées

Le Mouloudia d'Alger a composté, hier au stade du 5 -Juillet, son billet qualificatif pour les demi-finales de la coupe d'Algérie (seniors). La formation de la capitale, sur une bonne dynamique depuis quelques jours, s'est imposée sur le MO Béjaïa par le score net et sans bavure de 2 à 0.

Reflétant toutes les caractéristiques d'un match de coupe, avec beaucoup de duels au milieu du terrain, d'engagement physique et une prédominance de l'aspect tactique sur les débats, ce quart de finale entre les Chenaoua est les Crabes a débuté sur un faux rythme, notamment en première période où les deux teams ont procédé en prenant des risques pour le moins mesurés. Adoptant un schéma de prudence (4-5-1), avec un jeu direct, les protégés du coach Bouarata étaient les premiers à se mettre en évidence. 1', Semahi manque de peu de reprendre le centre de Rahal au point de penalty. Pour leur part, les joueurs de Casoni, évoluant dans une configuration portée sur le jeu offensif (4-3-3), ont mis du temps à rentrer dans le jeu. Les camarades de Hachoud, avec un jeu élaboré et aéré, ont eu le monopole de la balle, mais n'ont pas vraiment pesé sur la défense adverse, durant le premier quart d'heure. C'est sur balle arrêtée que les locaux ont trouvé le chemin du filet. 22', Azzi de la tête reprend superbement le coup franc de Hachoud. Après cette réalisation, les visiteurs n'ont pas eu la réaction escomptée. À l'exception du tir lointain de Belkacemi, qui a failli surprendre Chaouchi, on n'a noté aucune occasion de la part du MOB. Ce sont plutôt les Algérois qui ont continué à créer le danger. 28', le coup franc de Derrardja est bien bloqué par Bencherif. 36', le heading d'Amada est mal dosé. 45', Souibah manque de peu le second but. De retour des vestiaires, les Mobistes ont montré de meilleures intentions, avec un jeu un peu plus offensif. Le Doyen est par contre resté fidèle à sa stratégie. Les débats se sont un peu plus équilibrés, et les deux formations se sont pratiquement rendu coup pour coup. 53', Derrardja, d'un puissant tir croisé, contraint le portier à se coucher pour écarter le cuir en corner. 56', Chaouchi sort de son périmètre pour s'opposer à Belkacemi, parti seule dans l'axe. 59', le coup franc de Derrardja passe tout près du cadre. 62', Benkouider profite d'une mauvaise relance de la défense pour se saisir du cuir et s'infiltrer dans la surface. Il ne parvient cependant pas à cadrer. Le match s'emballe et les occasions se multiplient. Néanmoins, c'est sur une autre balle arrêtée que le MCA trouve la marque. 76', l'autre défenseur axial, Mebarakou, double la mise en reprenant de la tête un autre coup franc de Hachoud. Malgré les tentatives des deux formations et les changement opérés de part et d'autres, le score en restera là. Le Mouloudia d'Alger, spécialiste de la compétition, passe ainsi au prochain tour de la coupe d'Algérie. Une qualification méritée pour le Doyen, qui visiblement a montré plus de détermination.

Rédha M.