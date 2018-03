Coupe d’Algérie (quarts de finale) : Les abassis avec les faveurs des pronostics

La coupe d'Algérie se poursuivra, aujourd'hui, avec les deux rencontres restantes. Il s'agit de : JSK-USMB et USMBA-JSSaoura. À vue d'œil, ces joutes vont certainement attirer la grande foule.

Finalement, le match JSK-ISMBlida, qui avait fait couler beaucoup d'encre quant à sa domiciliation, n’est pas encore programmé. En fin de compte, ce match n'aura pas lieu au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou aujourd’hui samedi. Paraît-il, la commission d'homologation dépêchée par la FAF a revu à la hausse la capacité du stade qui passe de 15.000 à 21.000 places. Elle avait donné son accord dans un premier temps avant de se rétracter. Les représentants de la ville des roses sont très mécontents par ce changements de domiciliation et notamment les supporters qui crient à la «hogra» de la part des responsables de la commission d'homologation qui avait pris la décision avant même son déplacement, du fait qu’elle a tranché rapidement. Parait-il, on attend le retour du président Zetchi pour prendre une décision définitive. A Blida, les dirigeants du club, à leur tête Alime, veulent tout simplement ne pas jouer. Il faut dire que la commission de la coupe d’Algérie a fait appliquer un règlement qui, aujourd’hui, lui crée énormément de problèmes. Si on avait laissé les choses telles qu’elles étaient, on ne serait pas arriver à cette situation de «blocage». C'est-à-dire, le club premier tiré jouera chez lui. Au stade du 24-février de Bel Abbès, l'USMBA sera opposée à une équipe du sud du pays qui s'était débarrassée de l'ESS et de l'USMA. Ce qui donne un aperçu sur ses grandes ambitions dans cette compétition. Il est vrai que les poulains de Chérif El Ouazzani traversent, lors des dernières journées du championnat national de Ligue1, une mauvaise passe avec deux défaites consécutives, mais la JSSaoura ne gagne plus, elle aussi, depuis quelques week-ends. Sa large défaite, à Bologhine, sur le score de 3 à 0, devant le PAC prouve le malaise qui «couve» au sein de cette équipe de la Saoura. Khouda, l’entraîneur, avait même parlé de cas d'indiscipline au sein de son groupe. Il n'a pas voulu aller au fond des choses du fait que le problème est sérieux. Toutefois, la coupe reste un stimulant qui pourrait les motiver davantage. On assistera à un face-à-face des plus indécis, même si l'avantage du terrain aura son importance.

Que le fair-play soit au rendez-vous !

Hamid G.

Le programme :

Aujourd’hui : USM Bel- Abbès - JS Saoura (16h) au stade du 24-Février (Bel- Abbès)

JS Kabylie - USM Blida

(en étude de désignation)