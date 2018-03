Processus de paix : Sidati appelle de Genève la communauté internationale

Le ministre sahraoui délégué pour l’Europe, Mohamed Sidati, a appelé, mercredi, à Genève, la communauté internationale à «soutenir le processus de paix à l'ONU et à respecter le droit international concernant le Sahara Occidental». Intervenant lors d'une conférence au siège du Conseil des Nations unies pour les droits de l’Homme, M. Sidati a rappelé que «le droit humain international est clair pour le Sahara Occidental, l'occupation marocaine est illégale et l'exploitation de nos ressources naturelles constitue la plus grande menace pour la paix», a indiqué un communiqué de la représentation du Front Polisario en Suisse. Les efforts du Maroc visant à saper les droits du peuple sahraoui à l'UA et à l'UE est une illustration on ne peut plus claire de ses visées, et la preuve de son indisponibilité à agir de bonne foi concernant les conventions internationales relatives au Sahara Occidental, a-t-il soutenu. Déplorant la position de certains membres de l'UE qui continuent à aller dans ce sens en tentant de contourner la loi, le responsable sahraoui a rappelé les droits du peuple sahraoui réitérés par la Cours européenne de justice. Le diplomate sahraoui a exhorté la communauté internationale a soutenir les efforts de l'envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara Occidental, Horst Kohler, visant à relancer le processus de paix et à prendre des mesures claires dans le sens de l'application du Droit international au Sahara Occidental, y compris l'exercice de pressions sur le Maroc pour sa contribution constructive au processus de paix de l'ONU, à travers le respect et l'application du Droit international afin de parvenir à un règlement politique au Sahara Occidental sous l'égide de l'ONU, garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. La 37e session du Conseil des Nations unies pour les droits de l’Homme est marquée par la participation d'une délégation de haut niveau qui compte l'ancien chef de la MINURSO et le ministre de la direction des relations et de la coopération en Afrique du Sud ainsi que les membres du corps diplomatique accrédités auprès du Conseil des Nations unies pour les droits de l’Homme.

Conseil de sécurité

Premier briefing de Kôhler en mars

L’émissaire de l’ONU pour le Sahara Occidental, Horst Kohler, fera son premier briefing au Conseil de sécurité en mars, alors que les consultations avec les parties au conflit précédant cette réunion n’ont pas été achevées. Selon l’agenda prévisionnel du Conseil de sécurité pour le mois de mars, publié mercredi à New York, Horst Kohler présentera son premier rapport sur le Sahara Occidental en mars et sera épaulée pour cette réunion par le nouveau chef de la Minurso, Colin Stewart. La date du briefing sera fixée jeudi lors de la réunion du Conseil de sécurité, prévue pour entériner le programme de travail pour le mois courant. Ce briefing, prévu initialement en février, se tiendra en application de la résolution 2351 de 2017 qui a demandé au secrétaire général de l’ONU de présenter un rapport sur la situation qui prévaut au Sahara Occidental six mois après la nomination du nouvel émissaire. La résolution, rappelle-t-on, a invité le secrétariat général à tenir le Conseil de sécurité informé de la manière, dont l’envoyé personnel avance sur la voie d’une solution politique mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental. Jusqu’ici, le nouvel émissaire a tenu une série de consultations avec une seule partie au conflit, le Front Polisario, et les deux pays voisins, l’Algérie et la Mauritanie. Sa rencontre avec le Maroc, prévue en janvier à Berlin, n’a pas eu lieu. Etant donné l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix, le Conseil de sécurité «pourrait envisager des moyens afin de soutenir Kohler dans ses efforts pour tenir un cinquième round de négociations», souligne-t-on dans ce document. La dernière fois où le Front Polisario et le Maroc se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset aux Etats Unis. Le rôle que devrait jouer M. Kohler est un élément important dans le processus de paix au Sahara Occidental mais il ne sera pas décisif sans le soutien du Conseil de sécurité, s’accordent à dire plusieurs observateurs. Avant lui, l’américain Christopher Ross a été l’objet d’une opération de sabotage franco-marocaine au sein du Conseil de sécurité et ne pouvait pas aller loin dans sa mission sans le soutien de cet organe onusien. Rappelant le contexte de ce blocage, le même document a relevé que les divisions au sein du Conseil de sécurité avaient accentué «son incapacité à s’entendre» même sur le règlement des dernières crises survenues au Sahara Occidental.



Le ministre britannique des AE Soutien aux efforts des Nations Unies

Le ministère britannique des Affaires étrangères a réaffirmé mercredi la position inébranlable du Royaume uni concernant le Sahara Occidental, une position de soutien aux efforts des Nations unies (ONU), de leur Secrétaire général et de son envoyé spécial, à même d'aboutir à une solution politique juste et pérenne assurant au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Le MAE britannique a réaffirmé sa position lors d'une audience accordée au membre du Secrétariat national du Front Polisario et Coordonnateur sahraoui avec la Minurso, M'hamed Kheddad qui était accompagné du représentant du Polisario au Royaume Uni, Hamdi Abiha. M. Kheddad a informé le MAE britannique des derniers développements concernant la question sahraouie notamment l'acquis que représente l'arrêt promulgué récemment par la Cour de Justice européenne (CJUE) qui exclut les eaux territoriales du Sahara Occidental de l'accord de pêche UE-Maroc. Le même responsable sahraoui a exprimé la disponibilité du Polisario, en tant que partie du conflit et seul représentant légitime du peuple sahraoui, à collaborer avec les Nations unies, le secrétaire général de l'ONU et son envoyé spécial en vue de trouver une solution équitable et pérenne, garantissant le droit de l'autodétermination au peuple sahraoui.