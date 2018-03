L'arrêt de la CJUE portant non-inclusion des eaux du Sahara Occidental

Les déclarations et les marques de soutien se multiplient. L’arrêt de la Cour de justice européenne a fini par faire braquer les projecteurs sur la cause sahraouie.

Plusieurs titres de la presse électronique danoise se sont intéressés à la situation au Sahara Occidental après que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ait rendu son arrêt portant non inclusion des eaux territoriales du Sahara Occidental occupé par le Maroc dans l'accord d'association entre Rabat et l'UE, appelant le gouvernement de Copenhague au respect de cette décision. L'Organisation danoise «Afrika Contakt» a publié sur son site électronique un article sur l'arrêt de la CJUE dans lequel il est fait appel à la ministre de la Pêche du gouvernement danois, Karen Ellemann, qui avait plaidé pour le renouvellement de l'accord devant le Parlement, au respect de l'arrêt de la CJUE et de la légalité internationale dans les accords commerciaux dont le Danemark est signataire. Pour rappel, le Parlement danois (Folketing) avait accordé un mandat à la Commission européenne pour entrer en négociations avec le Maroc en vue de reconduire l'accord de pêche en incluant les eaux du Sahara Occidental. L'article publié par de nombreux sites danois a rapporté la déclaration de la ministre de la Pêche qui avait déclaré en février dernier lors de l'examen de la demande relative au mandat par le Parlement : «Il n'est pas nécessaire d'accorder une importance majeure à la question de la démocratie et des droits de l'Homme dans la signature du nouvel accord de pêche.» Mme Ellemann a été soutenue dans sa thèse par le parti populaire danois, ce qui a constitué un «appui majoritaire à son soutien au mandat accordé à la Commission européenne d'entrer dans des négociations sur le renouvellement de l'accord de pêche».



Me Devers conseille «des discussions directes» avec le Front Polisario

Pour sa part, l'avocat du Front Polisario, Me Gilles Devers, a exhorté, jeudi à Bruxelles, les armateurs européens à «engager des discussions directes» avec le représentant légitime du peuple sahraoui pour obtenir les autorisations nécessaires à la poursuite de leur activité de pêche dans les eaux du Sahara occidental. «On refuse le chantage à la faillite des 40 armateurs, mais s'ils veulent continuer à pêcher, ils n'ont qu'à s'adresser au Front Polisario pour obtenir le droit», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec le représentant du Front Polisario en Belgique, Abba Malainin, après l'arrêt de la Cour européenne de justice (CJUE) qui a conclu que l'accord de pêche UE-Maroc n'est pas applicable au Sahara occidental et à ses eaux adjacentes. Me Devers a soutenu, à ce titre, que le Front Polisario «peut accorder dès maintenant des droits de pêche», soulignant, toutefois, que cette activité sera désormais encadrée par des règles visant à protéger certaines espèces. «J'ai écrit à la chambre patronale espagnole des pêcheurs l'invitant à prendre contact avec le Front Polisario pour obtenir les autorisations nécessaires afin de pêcher dans les eaux du Sahara occidental et je serai à Tenerife la semaine prochaine pour voir avec d'autres avocats les actions à lancer», a-t-il fait savoir. Environ 120 navires, essentiellement espagnols, sont concernés par l'accord de pêche UE-Maroc. Interrogé sur la possibilité de traiter directement avec la Commission européenne, l'avocat du Front Polisario a estimé que «la Commission a besoin encore d'une petite série d'humiliations judiciaires» avant de se résoudre à engager des discussions directes. Cependant, si Me Devers a marqué la disponibilité du Front Polisario à engager des négociations avec les armateurs pour leur permettre de poursuivre leur activité dans la légalité, il a affirmé que les entreprises européennes activant dans le secteur agricole au Sahara occidental doivent simplement «payer l'addition et quitter le territoire». «On ne veut pas de ces entreprises dont la production est destinée exclusivement à l'exportation. Elles constituent un danger pour les nappes phréatiques au Sahara occidental. Nous avons besoin d'une agriculture pour couvrir les besoins du peuple sahraoui avant tout», a-t-il expliqué. Nécessité de poursuivre le combat sur le plan juridique Me Devers a réitéré, par ailleurs, la détermination du Front Polisario à poursuivre le combat sur le plan juridique pour faire respecter l'arrêt de la CJUE, évoquant la possibilité d'envisager une action devant le tribunal de la mer sur la déclaration d'annexion des eaux du Sahara occidental par le Maroc.



Le Conseil municipal de Durango pour la reconnaissance de la RASD

Le conseil municipal de Durango(Pays basque - Espagne) a demandé dans une déclaration rendue publique à l’occasion de la célébration du 42e anniversaire de la proclamation de la RASD au gouvernement espagnol de reconnaitre la République arabe sahraouie démocratique (RASD). Dans sa déclaration, le Conseil demande à l’exécutif central d’accorder le statut diplomatique à la délégation du Front Polisario en Espagne comme «unique et légitime représentant du peuple sahraoui». Par ailleurs, le conseil municipal de Durango a demandé aux entreprises opérant au Sahara occidental de respecter le droit à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les principes du droit international relatifs à l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé.



Un acquis très important pour la cause sahraouie

L'ex-Premier ministre sahraoui, Abdelkader Taleb Omar, a affirmén mercredin à Nouakchott, que la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) concernant l'accord de pêche, conclu entre le Maroc et l'Union Européenne (UE), représentait un acquis très important pour la cause sahraouie, appelant l'UE à se conformer à cet arrêt. Cet arrêt, extrêmement important pour la cause sahraouie, fait écho aux précédentes décisions de la CJUE, a indiqué le responsable sahraoui, dans une déclaration à la presse, lors de la visite qu'il effectue en Mauritanie, en sa qualité d'envoyé spécial du Président sahraoui, Brahim Ghali, à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, appelant l'UE à s'y conformer. Dans un entretien accordé à un site d'information mauritanien, l'ex-Premier ministre sahraoui a dit que «la CJUE confirme que le Maroc n'a aucune souveraineté sur les territoires sahraouis, car le Sahara Occidental et le Maroc sont deux territoires distincts et séparés», rappelant que «l'UE ne peut pas s'engager dans un nouvel accord de pêche qui inclut les territoires sahraouis".



Un appui au droit et à la légalité internationale

La parlementaire et présidente de l'Association autrichienne d'amitié avec le peuple sahraoui, Karin Scheele, s'est dite satisfaite de la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur l'accord de pêche UE-Maroc qui vient «en appui au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, au droit et à la légalité internationale». La CJUE avait déclaré, mardi, l'accord de pêche UE-Maroc non applicable au Sahara occidental et aux eaux adjacentes. Dans un communiqué, la parlementaire autrichienne a exhorté la commission européenne «à veiller au strict respect des décisions de la justice européenne et à s'y référer pour la décolonisation de la dernière colonie en Afrique», estimant que la décision de la CJUE est «le plus beau présent offert au peuple sahraoui par la justice européenne lors de la commémoration du 42 anniversaire de la proclamation de la RASD». Mme Scheele a souligné que son association «active dans le cadre de son programme visant à appuyer le peuple sahraoui, sa cause juste et sa lutte légitime pour la décolonisation et le recouvrement de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, ses eaux territoriales et ressources naturelles".

R. I.