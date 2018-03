GRAND ANGLE : Le fond et non la forme

Le 11 mars courant, au deuxième jour du congrès du Front national, sa présidente, Marine Le Pen, proposera aux militants un nouveau nom pour sa formation. La tactique n’est pas nouvelle. Le Front national n’est pas le premier parti à travers le monde à vouloir changer de nom pour se débarrasser d’une image qui lui colle et qui est aura été préjudiciable pour lui. Marine Le Pen qui tente depuis plus de sept ans de dé-diaboliser la formation héritée de son père parachève ainsi son œuvre entamée, et qui lui aura permis au demeurant de se positionner comme la deuxième force politique du pays à l’issue de la dernière élection présidentielle remportée par Emmanuel Macron. Mais frustrée d’avoir échoué si prés, la présidente du FN entend se donner les moyens nécessaires pour faire mieux lors des prochaines élections. L'objectif est de mettre le parti en ordre de bataille pour les élections européennes de 2019 puis les municipales un an plus tard. Sans oublier la présidentielle de 2022. Mais la réalisation de ces objectifs passe selon la présidente actuelle du FN par un changement de ce nom «aux allures un peu guerrier» et qui plus est , «est connoté, marqué». Reste toutefois que rien ne dit que ces efforts déployés dans le cadre d’une stratégie de marketing politique visant à changer l’image sulfureuse du parti auprès de l’opinion française, permettront au parti d’accéder à la magistrature suprême. En effet, la présidente a beau être bien consciente des difficultés que le nom Front national, pose pour la mise en place d’alliances nécessaires pour la conquête du pouvoir, mais il n’en reste pas moins vrai qu’elle semble oublier que le problème est dans les fondamentaux mêmes du parti et dans lesquels une large majorité des Français ne se reconnaît pas car à l’antipode des principes et valeurs sur lesquels la société française a été édifiée. Ainsi contrairement à ce que tendent certains le problème du FN n'est pas dans le nom du parti et encore moins dans ses responsables. Il est dans l’idéologie véhiculée par cette formation. Et ce n’est certainement pas l’avènement d’une nouvelle équipe dirigeante qui changera la donne. Les exemples dans le monde ne manquent pas.

Nadia. K