Coopération : M. Bouhadja reçoit l'ambassadeur kenyan

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhadja a examiné hier à Alger avec l'ambassadeur de la République du Kenya, Moi Lemoshira, les moyens de renforcer les relations bilatérales dans différents domaines, indique un communiqué de l'APN. L'audience a été l'occasion d'évoquer «l'évolution des relations bilatérales qui ont atteint un niveau stratégique et les moyens de les développer dans différents domaines, notamment en termes de résultats obtenus grâce à la réconciliation nationale, la lutte contre l'extrémisme, outre les réformes profondes initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika», précise le communiqué. Les deux parties ont passé en revue «les moyens de hisser la coopérations bilatérales au niveau des relations politiques et historiques liant les deux pays, en focalisant sur le volet parlementaire à travers la création en mars prochain d'un groupe d'amitié parlementaire, appelé à être un mécanisme efficace pour la consolidation des liens de coopération dans tous les domaines y compris la formation des cadres parlementaires kenyans», souligne la même source. Cet entretien «a été une opportunité pour examiner les questions de la paix et la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et toutes les formes d'extrémisme qui menacent les pays du continent. Il a permis également de souligner la convergence de vues entre les deux pays concernant le droit du peuple palestinien à établir un Etat indépendant avec El Qods pour capitale, ainsi que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination». Dans ce cadre, le président de l'APN a rappelé que «la décision des Etats Unis de considérer El Qods capitale d'Israël a porté atteinte au processus de paix pour le règlement de la question palestinienne, ce qui nécessite l'activation des chartes et résolutions onusiennes en vue de trouver un règlement pacifique à cette question, qui pèse sur la paix au Moyen Orient». Par ailleurs, il a indiqué que la cause du Sahara Occidental est inscrite à l'ONU en tant que question de décolonisation et doit, de ce fait, être soutenue pour une solution juste à même de garantir au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination». Pour sa part, l'ambassadeur kenyan a qualifié l'Algérie de «source d'inspiration en termes de solidarité africaine», exprimant dans ce sens «la reconnaissance de son pays aux positions de l'Algérie et sa coopération positive avec le Kenya». A cette occasion, M. Lemoshira a présenté au président de l'APN un aperçu sur «les défis» auxquels fait face le processus démocratique dans son pays. D'autre part, le diplomate kenyan s'est dit optimiste quant au rôle crucial que jouera «la ligne aérienne directe Alger-Nairobi, une fois opérationnelle, pour l'échange commercial entre l'Algérie et les pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE)», affirmant qu'elle permettra en outre de «renforcera les exportations algériennes vers la région subsaharienne et servira les liens entre les peuples des deux pays». (APS)