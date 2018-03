L'ambassadeur libanais, M. Mahmoud Hassan : bientôt un conseil d'affaires

L'ambassadeur du Liban en Algérie, Mohamed Mahmoud Hassan a affirmé, hier à Alger, sa volonté à relancer et développer la coopération algéro-libanaise dans différents domaines. Dans une déclaration à l'APS en marge d'une rencontre avec des hommes d'affaires, l'ambassadeur du Liban a exprimé son souhait de mettre en place un conseil d'affaires mixte pour encourager l'investissement dans les deux pays, citant à ce propos les secteurs du tourisme, de l'agriculture, de l'énergie et du bâtiment qui peuvent constituer un terrain pour un partenariat mutuellement bénéfique. Notant avec regret la «stagnation» de la coopération bilatérale au cours des dernières années, l'ambassadeur libanais a exprimé la disponibilité de son pays à relancer les relations de coopération avec l'Algérie avec le concours des hommes d'affaires des deux pays. Il a fait état, à ce propos, d'une «forte volonté» chez les hommes d'affaires libanais à élargir leur présence et leur investissements en Algérie. Soulignant la place particulière qu'occupe l'Algérie «dans le c£ur des libanais», M. Hassan a mis en avant l'importance de créer des commissions mixtes au niveau parlementaire et gouvernemental. Le diplomate libanais a annoncé, enfin, une prochaine rencontre avec les hommes d'affaires algériens dans le but de d'examiner les voies et moyens de réaliser des projets mixtes. (APS)