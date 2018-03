Participation de la femme dans la vie politique : Conférence internationale à Alger les 17-18 mars

Par ailleurs, l'Algérie organisera, les 17 et 18 mars prochain, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le Développement, une conférence internationale sur la participation de la femme à la vie politique nationale, a annoncé M. Ayadi. L'Algérie organisera l’événement avec l'appui du PNUD, «dont il me plaît de saluer l'accompagnement et le soutien, une conférence internationale où seront exposées son expérience et celles d'autres pays sur cette question», a indiqué M. Ayadi.

Depuis la dernière session de mars dernier, l'Algérie «a connu deux rendez-vous électoraux sous la supervision d’une autorité indépendante dans laquelle siègent, à parité, des magistrats et la société civile», a-t-il rappelé. Il noté, à ce propos, que «de ces scrutins, il ressort notamment la présence de 35 partis politiques représentés à l'Assemblée populaire nationale et l'élection de 121 femmes sur les 462 sièges, soit un taux de 26,19%, de même que les résultats des élections locales, dont l'élection de 4.132 femmes dans les 1.541 communes et les 48 wilayas (préfectures) du pays».

Évoquant les progrès réalisés par l'Algérie en la matière, M. Ayadi a relevé qu'«il s'agit, à l'évidence, d'une juste consécration de la participation de la femme à la vie politique nationale, résultat d'une volonté et d'une orientation politiques convaincues et souverainement assumées». «Ainsi donc, progressivement et en toute conscience, l'Algérie enregistre des acquis notables et irréversibles dans la voie ambitieuse de la matérialisation des droits de l'homme au moyen de la promotion du pluralisme démocratique, du développement humain, de l'accès aux droits fondamentaux comme l'alimentation, l'éducation, la santé, l'emploi, ainsi que la garantie de revenus décents à ses citoyens», a-t-il ajouté.