Le chiffre du jour : Le Brent à plus de 66 dollars

Les prix du pétrole reculaient un peu hier en cours d'échanges européens dans l'attente des données hebdomadaires officielles sur les réserves américaines. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 66,50 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 13 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance cédait 10 cents à 62,91 dollars. «Les cours du brut avaient reculé dans la nuit à cause de la vigueur du dollar et parce que les données de l'American petroleum institute ont fait état d'une hausse des stocks de brut», ont commenté des analystes.