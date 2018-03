Industries de réseau : Quelle place pour la concurrence ?

Le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement est en train d’étudier, dans un projet de recherche, les questions liées à la concurrence et à la régulation dans quatre secteurs en Algérie : bancaire, électrique, télécommunications, agroalimentaire. Qu’il s’agisse d’un réseau filaire, d’un réseau d’agence ou d’un réseau de distribution, ces secteurs ont d’abord pour caractéristique commune la dimension «réseau», explique le Cread sur son site. Le Centre traite de la politique tarifaire pour l’électricité, la mesure de la performance pour le secteur bancaire, la définition du marché pertinent en téléphonie.

Quant à l’agroalimentaire, les chercheurs du Cread traiteront de la régulation sanitaire et l’organisation des réseaux de distribution, et vont s’intéresser «à la fois à la concurrence sur les marchés et à leur régulation». De ce fait, «notre démarche s’inscrira dans le cadre de la nouvelle économie industrielle. L’Algérie a mis récemment en place une nouvelle stratégie de relance industrielle, qui a pour but de développer, de moderniser et d’intégrer davantage l’industrie algérienne. Dans cette perspective, le gouvernement cherche à améliorer l’attractivité de l’Algérie en tant que destination d’investissement afin de redynamiser l’activité industrielle, créer de nouvelles opportunités d’affaires et encourager l’installation de nouveaux investissements. Cette initiative vise également la promotion de l’économie numérique, le développement et la mise à disposition de financements flexibles et innovants pour encourager les industriels à moderniser leurs outils de production. A cela s’ajoute la stratégie d’innovation industrielle, dans le cadre du projet de jumelage institutionnel entre l’Algérie et un consortium de l’Union européenne.

Ce projet, le premier en Algérie, sera un grand indicateur pour le ministère de l’Industrie, devant lui permettre d’évaluer et de concevoir l’innovation au sein des entreprises. «La contribution sera principalement d’ordre empirique avec l’analyse de la performance des secteurs bancaire et électrique ou encore la définition du marché pertinent dans le secteur des télécommunications, mais également d’ordre théorique, à travers une modélisation par la théorie des jeux de la définition des normes sanitaires dans le secteur agroalimentaire et des incitations à leur respect», note, par ailleurs, le Cread. Quant au secteur bancaire, la politique algérienne de développement vise à promouvoir la concurrence par l’élargissement du champ d’intervention aux banques privées, notamment étrangères, de même qu’elle s’attache à encourager le secteur public à s’ouvrir au partenariat et à renforcer la professionnalisation de ses ressources humaines.

L’industrie agroalimentaire, elle, constitue la principale branche de l’industrie du pays, elle contribue à plus de 50% de sa valeur ajoutée (hors hydrocarbures) et emploie près de 150.000 salariés.

Fouad Irnatene