Produits finis « biscuits » : La fin de l’importation

La domiciliation bancaire des produits finis «biscuits» sera gelée à partir d’aujourd’hui, apprend-on auprès du ministère du Commerce. Ce gel concerne une position tarifaire (19.05) composée de 26 sous-positions, selon la même source.

La position tarifaire concernée par le gel de la domiciliation bancaire porte sur les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuille et produits similaires, selon les détails fournis par le ministère.

Les sous-positions concernées portent sur le pain croustillant, pain d'épices enrobés de cacao ou de chocolat, pain d'épices glacés ou recouverts autrement de sucre et autres. Elles englobent en outre les biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes dont les biscuits additionnés d'édulcorants entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du caco, les biscuits fourrés et autres ainsi que les gaufres et gaufrettes entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du caco et autres.

Les biscottes, pain grillé, hosties, cachets vides pour médicaments et similaires, pain traditionnel et autres produits assimilés (matloue koucha, kessra cheair...), pain azyme ou matzé, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, produits de viennoiseries préparés par méthode traditionnelle (brioche, petit pain, croissant...), gâteaux traditionnels, gâteaux à base d'amandes, de noix, de pistache (beklawa, dzeriette, kenidlette...) ainsi que les gâteaux traditionnels et orientaux à base de farines, kaak, gâteau sec et mouscoutchou sont également inclus dans la liste. Les autres sous-positions touchées par le gel concernent les pâtes cuites à l'huile (sfendj, zlabia, kalb el louz, makrout...), les meringues, crêpes, quiches, pizzas précuites ou cuites et autres. Le ministère du Commerce avait fixé une liste de 851 produits, relevant de 45 catégories de marchandises, suspendus à l’importation depuis le début de l'année mais qui sera évaluée au bout de trois mois d'application. Le décret exécutif portant désignation de ces marchandises soumises au régime des restrictions à l'importation a été publié au Journal officiel n° 1 de l'année 2018. Ce texte législatif note que les produits concernés «sont temporairement suspendus à l'importation jusqu'au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements».



Exclusion du régime des restrictions à l’importation de certains produits



Le ministère du Commerce a annoncé l’exclusion du régime des restrictions à l’importation de cinq produits (intrants) classés dans cinq sous-positions tarifaires. Il s’agit des plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matière plastique, en rouleaux d’une largeur excédant 20 cm, revêtus et non revêtus d’impressions ou d’illustrations, et ce, à l’exclusion de ceux importés par les producteurs et transformateurs, précise un communique du ministère. Ils sont également exclus du régime des restrictions à l’importation des sacs d’emballages pour produits alimentaires, en polymères de l’éthylène, à l’exclusion des sacs aseptiques pour l’emballage des produits alimentaires. L’exclusion a touché aussi les sachets, les autres sacs, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène, à l’exclusion des sacs d’emballage destinés pour l’empaquetage de tous les produits d’hygiène, importés par les producteurs ou les transformateurs. A l’exclusion des sacs aseptiques pour l’emballage des produits alimentaires, les sacs d’emballages pour produits alimentaires, en autres matières plastiques, figurent également dans la liste des produits exclus du régime des restrictions à l’importation, selon les détails du ministère . Pour rappel, le décret exécutif portant désignation des marchandises soumises au régime des restrictions à l'importation a été publié au Journal officiel, le 7 janvier 2018. Ce texte législatif note que les

produits concernés «sont temporairement suspendus à l'importation jusqu'au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements». Au nombre de 851, ces marchandises relèvent de 45 catégories de marchandises. Outre la suspension d'importation de ces 851 produits, des mesures à caractère tarifaire ont été instaurées dans le cadre de l’encadrement des importations. Prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, ces mesures portent l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC), au taux de 30%, pour 10 familles de produits finis ainsi que le relèvement des droits de douanes, pouvant atteindre 60%, pour 32 familles de produits finis.

Les produits pharmaceutiques ne sont pas concernés par la liste des suspensions



Tout produit pharmaceutique dont l’importation est soumise à l’autorisation préalable du ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme Hospitalière, sur la base d’un programme annuel, n’est pas concerné par la liste des suspensions provisoires à l’importation, a indiqué mercredi le ministère du commerce dans un communiqué.

Les produits pharmaceutiques soumis à toute autorisation technique à l’importation délivrée par les administrations habilitées ne sont pas concernés par la production du document officiel attestant que ledit produit est librement commercialisé dans le pays de provenance ou d’origine, précise la même source. L’obligation de la présentation de ce document est limitée «uniquement aux opérations de l’importation destinée à la vente en l’état» , selon les détails fournis par le ministère du commerce.

Par ailleurs, le ministère indique que toute information ou précision relative au mécanisme d’encadrement des opérations d’importation de marchandises sera portée à la connaissance des opérateurs économiques par voie de presse et sur site internet du ministère du commerce www.commerce.gov.dz. Pour rappel, le ministère du commerce avait fixé une liste de 851 produits, relevant de 45 catégories de marchandises, suspendus à l’importation depuis le début de l'année mais qui sera évaluée au bout de trois mois d'application. Le décret exécutif portant désignation de ces marchandises soumises au régime des restrictions à l'importation a été publié au Journal officiel no 1 de l'année 2018. Ce texte législatif note que les produits concernés «sont temporairement suspendus à l'importation jusqu'au rétablissement de l'équilibre de la balance des paiements. (APS)