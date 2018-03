Association « Chouaâ El-Amel » de Djelfa : Au chevet des malades du cancer

Des efforts constants sont consentis par l'association «Chouàa El Amel» d'aide aux malades du cancer de Djelfa, en vue de porter assistance à cette catégorie de malades, en dépit du manque des moyens à sa disposition, a-t-on appris auprès de ses responsables. L'association, créée en 2006, s'est assigné, notamment pour missions le transport des malades et de leurs accompagnateurs depuis Djelfa vers les centres anti-cancer de Blida et Alger, où ils bénéficient de séances de chimio et de radiothérapie, outre l'organisation régulière de journées d'information, d'études et de formation sur le sujet, a souligné sa secrétaire générale, Kessel Zoubeida, dans un point de presse consacré à la présentation du bilan de ses activités, pour ces cinq dernières années. Elle a, à cette occasion, lancé un appel aux dons pour soutenir ces malades. A titre indicatif, l'association a assuré, entre 2013 et 2017, près de 1.000 voyages de Djelfa vers Alger et Blida, et ce au profit de 7.739 malades du cancer, avec leurs 2.800 accompagnateurs, a révélé Mme Kessel. Pour l'année 2017, l'association a recensé 1.445 cas de cancer (dont 821 femmes et 624 hommes) avec 81 nouveaux cas enregistrés, pour la période indiquée, selon des statistiques basées sur le nombre de malades du cancer transportés vers les hôpitaux du nord du pays (notamment Blida).

Aussi, la responsable de cette association, constituée d'un groupe de médecins bénévoles, dont des oncologues, psychologues, cadres et retraités, n'a pas manqué de lancer un appel tant aux bienfaiteurs qu'aux autorités locales afin de lui venir en aide sur le plan financier. «Outre le besoin de renouveler notre parc automobile, nous n'arrivons pas à couvrir les importantes charges impliquées par la réalisation du foyer -El Amel-, par l'association», a-t-elle déploré, rappelant la «totale dépendance» de l'association aux aides publiques et dons de particuliers pour pouvoir continuer son activité.

Des aides et dons grâce auxquels, cette association, dont la réputation a dépassé les frontières de la wilaya, a pu réaliser, en 2015, le «foyer El Amel» à Blida, dédié à l'hébergement des malades du cancer de la wilaya de Djelfa et de leurs accompagnateurs. Quelque 1.372 personnes, dont 80 enfants, ont été pris en charge au niveau de ce foyer entre 2016 et 2017, selon la responsable, qui signale, aussi, l'hébergement au sein de la même structure, de 495 autres malades hors wilaya de Djelfa.