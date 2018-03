En avant-première au 3e Festival d’Annaba : Les 7 remparts de la citadelle

Le film «Les 7 remparts de la citadelle» du réalisateur algérien Ahmed Rachedi sera projeté en avant-première à la troisième édition du Festival d'Annaba du film méditerranéen (FAFM) prévu du 21 au 27 mars prochain, a-t-on appris mardi du commissaire du festival, Said Ould Khelifa. Dans une déclaration à l’APS, le commissaire du FAFM a révélé que pas moins de 17 pays méditerranéens ont déjà confirmé leur participation à cette troisième édition placée sous le signe «la paix en Méditerranée» qui aura, cette fois-ci, la Belgique en qualité d'invité d’honneur. Sur les 65 films devant être projetés au cours des sept jours du festival, 15 longs-métrages seront en compétition pour remporter le «Anab d’or». Cette édition permettra également au public cinéphile de découvrir les courts-métrages réalisés à Annaba dans le cadre des ateliers de formation de la précédente édition du FAFM. En plus des projections prévues à la cinémathèque et au théâtre régional Azzedine-Medjoubi et à la Maison de la culture Mohamed- Boudiaf, cette édition donnera lieu à des ateliers de formation en photographie et en réalisation, encadrés par des professionnels belges. (APS)