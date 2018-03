Gendarmerie nationale : Un taux d’élucidation de 90% en 2017

Le service de police judiciaire de la Gendarmerie nationale (GN) a enregistré en 2017 une hausse de 140% des affaires judiciaires traitées, par rapport à l’année précédente.

C’est ce qu’a indiqué, hier à Alger, le directeur de la sécurité publique à la GN, Mounir Laldji, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan d’activité de 2017. Cette augmentation est imputée à la mise en œuvre des plans spéciaux et de la loi sur l’environnement.

Le colonel Laldji fera savoir que le taux d’élucidation des affaires traitées dans le cadre de la lutte contre la criminalité était de près de 90% en 2017, contre 76% en 2016, soit une hausse de près de 19%, à quoi s’ajoute l’augmentation de l’activité de lutte contre les infractions à diverses lois. Avec un taux de couverture sécuritaire de 86,82% du territoire national en 2017, la Gendarmerie a traité 274.637 affaires impliquant 265.520 personnes. 85% des infractions sont en rapport avec des activités commerciales, au trafic de boissons alcoolisées et de tabac, à l’atteinte à l'environnement et à la santé animale et aux dispositions fiscales.



88 enlèvements en 2017



La Gendarmerie a enregistré durant la même année, 88 cas d'enlèvements, dont 28 cas concernent des mineurs. Les victimes ont réussi à prendre la fuite dans 16 cas, en profitant d’un moment d’inattention de leurs ravisseurs. Dans 49 cas, les victimes ont été libérées par leurs ravisseurs, tandis que 23 victimes l’ont été par les gendarmes enquêteurs. Les principaux mobiles d’enlèvement sont l’abus sexuel, la vengeance et la demande de rançon.

Concernant les affaires liées aux drogues contrôlées, le bilan présenté par le colonel Laldji fait ressortir que la Gendarmerie a saisi durant l’année écoulée, 39,773 tonnes de kif traité, 514.264 comprimés de psychotropes, 3,495 kg de cocaïne et 3.084 plants de cannabis et ce, après avoir démantelé 15 réseaux et interpellé 52 narcotrafiquants.

Le colonel Laldji précise que les plus grandes saisies (231,644 kg) ont été enregistrées à Tlemcen, Ain-Temouchent (121,695 kg) et Oran (91,095 kg). Les quantités de cocaïne saisies en 2017 étaient de 3,495 kg dont la plus grande quantité a été saisie à Tlemcen avec 2,064 kg, suivie de Mostaganem, Oran, et à Bordj Bou-Arréridj. La Gendarmerie a traité 3.816 affaires liées à la migration clandestine vers l’Algérie. 10 réseaux de passeurs ont été démantelés et 9.219 personnes ont été interpellées, dont 21 Algériens. Quant à la migration vers l’étranger, il a été enregistré 402 affaires en 2017 et 27 réseaux ont été démantelés alors que 55 passeurs ont été interpellés.

Concernant la cybercriminalité, il a été enregistré en 2017, quelque 905 affaires, dont près de 90% ont été résolues.

Le nombre a connu une hausse importante puisqu’en 2016 la Gendarmerie n’en a traité que 538.

Evaluant les activités de proximité de la gendarmerie nationale, il a été enregistré, concernant le dispositif du numéro vert 1055, en 2017, plus d’un million d’appels dont 210.481 ont été exploités, et elle a effectué 53.830 interventions rapides, dont 1.236 ont permis l’interpellation des malfaiteurs sur la scène du crime.

Concernant le site web ppgn.mdn.cgn lancée en avril 2015, il a été enregistré 1.241 pré-plaintes et 2.264 renseignements.

Le service fourni par le site sera conforté prochainement par le lancement de l’application mobile, précise M. Laldji.

Salima Ettouahria