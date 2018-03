Violence urbaine à Annaba : Les services de sécurité anticipent

Les activités sécuritaires anticipatives, menées par les services de police de la wilaya d'Annaba depuis quelques années, ont constitué un choix judicieux dans la lutte contre la criminalité et la violence urbaine sous toutes leurs formes, ont relevé des chercheurs en sociologie de l'université d'Annaba. Phénomène négatif mettant en cause directement la sécurité des biens et des personnes, la violence urbaine est en constante évolution, ce qui exige des moyens et mécanismes adaptés pour lutter efficacement, a estimé Noureddine Chouba, responsable de la section délinquance et criminalité au département de sociologie de l'université d'Annaba. A cet effet, des opérations policières, régulières, ciblées et précises sont menées à l'intérieur et à l'extérieur du tissu urbain et bénéficient d'un suivi détaillé de la part de la brigade d'analyse criminologique de la violence et de la criminalité, a assuré le chef du service de police judiciaire à la sûreté de wilaya, commissaire principal de police Mohamed-Yazid Boubakri.

Ces actions ciblent surtout les foyers de la criminalité dont l'intensité diffère d'une zone à une autre dans la wilaya, a-t-il souligné, relevant que la violence urbaine ne s'est pas infiltrée dans les localités n'ayant pas connu une forte urbanisation à l'instar de Seraïdi, Berrahal, El Hadjar et Jouanou (commune d'Annaba) contrairement aux immenses agglomérations de Hadjar Diss, Sidi Amar, Sarouel, Sidi Salem, Bouzaâroura et Boukhedra. L'agression, le port d'armes blanches, la consommation de psychotropes et le vol se placent en tête de la liste des violences urbaines enregistrées dans la wilaya d'Annaba lors des opérations policières dont le bilan fait état de 3.282 affaires d'atteinte aux biens en 2017, contre 2.922 en 2016, a révélé le chef du service de la PJ. L'année passée, on a également recensé 1.659 affaires d'agression contre des personnes, plus de 7.000 interpellations de personnes impliquées dans des affaires de stupéfiants et de ports d'armes blanches prohibées et recherchées, ainsi que le traitement de 477 cas de port d'armes blanches prohibées. Des chiffres qui ont montré une tendance à la baisse, comparativement à 2015 (807 cas), a ajouté cet officier, notant que plus de 50.000 opérations policières ont été menées en 2017. Outre les actions régulières de police devenues systématiques à travers les foyers urbains de la criminalité, l'élimination des activités de commerce informel du centre-ville d'Annaba a été accompagnée d'une baisse des taux d'agressions, rixes et usages d'armes blanches, a relevé Mohamed Larbi, tenant un commerce d'épices et de plantes médicinales sur l'avenue Gambetta au centre-ville de la Coquette. Pour ce commerçant, la vue des jeunes filles et dames utilisant spontanément leurs portables le long de cette avenue constitue un indice révélateur de l'ambiance de sécurité régnant. Cliente de ce même commerçant, Mme Fatima-Zahra a confirmé ce même constat assurant que le sentiment de sécurité est aujourd'hui plus net par rapport aux années passées où les agressions ciblant les femmes, notamment âgées, étaient monnaie courante.

Pour cette même dame, «la sécurité est une affaire de tous et le citoyen annabi doit se défaire de son indifférence pour la sécurité d'autrui». (APS)