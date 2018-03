Conseil national des Droits de l’Homme : Le dialogue pour des solutions adéquates

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a estimé, hier à Alger, «nécessaire la réactivation efficiente» du dialogue dans les secteurs touchés par les mouvements de grève, à l’effet de «trouver rapidement des solutions adéquates, loin des calculs politiciens étroits». «La persistance de la situation sociale actuelle et ses développements affectent les droits fondamentaux des citoyens, particulièrement le droit à la santé, le droit à l’enseignement, le droit au travail et le droit syndical qui sont des droits fondamentaux entérinés par la Constitution et consacrés par les conventions internationales et régionales ratifiées par notre pays», a souligné un communiqué ayant sanctionné une réunion exceptionnelle du bureau permanent du CNDH, tenue hier mardi et consacrée à l’examen des développements de la situation sociale actuelle qui touche les secteurs cités. «C'est pourquoi, le bureau permanent du Conseil estime nécessaire la réactivation efficiente du dialogue, à l’effet de trouver rapidement des solutions adéquates, loin des calculs politiciens étroits et de mettre l’intérêt du citoyen et de l’Homme au centre des préoccupations des partenaires sociaux concernés par lesdits secteurs», ajoute la même source. Le bureau permanent du CNDH estime également qu’«il est primordial de revoir les décisions extrêmes prises par les secteurs concernés». (APS)