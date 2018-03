Médecins résidents : La grève maintenue

Les médecins résidents, en grève depuis quatre mois, «maintiennent l'option de la grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications», a soutenu, hier, à Constantine, un membre du Bureau national du collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), Abdelmoumen Hadibi lors d’une conférence de presse, tenue à l’avenue Aouati-Mustapha (route de Sétif) au centre-ville, en marge de la marche nationale organisée par les médecins résidents aujourd'hui à Constantine. M. Hadibi a affirmé «qu'à défaut d’avoir obtenu des résultats concrets avec le ministère de tutelle, les médecins résidents poursuivent leur grève, entamée il y a 4 mois». Il a également réitéré «l’attachement» des protestataires à leurs revendications portant principalement sur «la suppression du service civil obligatoire et le service militaire, l’amendement des lois spécifiques aux médecins, en plus de la formation». Le représentant de CAMRA a rappelé également que des marches de protestation ont été antérieurement organisées à Oran et Alger, indiquant qu’il était donc «logique d'organiser une autre marche, aujourd'hui, à Constantine, la capitale de l'Est du pays». Dans ce contexte, il a évoqué la participation, à cette marche nationale, de pas moins de « 17.000 médecins résidents provenant de différentes wilayas», annonçant la tenue «prochaine» d’une réunion des membres du bureau national du collectif autonome des médecins résidents qui devrait se solder par plusieurs décisions concernant, a-t-il dit, les éventuels futurs mouvements de protestation de cette catégorie de médecins. Les médecins résidents ont organisé, hier matin, une marche nationale à Constantine depuis le centre hospitalo-universitaire BenBadis, en passant par la station Zaâmouche, le pont Salah Bey, surplombant l’oued Rhummel jusqu'à l’avenue Aouati-Mustapha, au centre-ville, et ce, au milieu d’un important dispositif sécuritaire, a-t-on constaté. (APS)