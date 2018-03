Education : Le Cnapeste met fin à sa grève

Bonne nouvelle pour les élèves et les parents. Après plusieurs semaines de grève menée par nombre d’enseignants, l’heure est à présent à la reprise des cours, et ce, à travers l’ensemble des établissements scolaires du pays.

En effet, le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE) a décidé de mettre fin à son débrayage qui, de l’avis des parents d’élèves, «n’a que trop duré». Selon le coordonnateur national du Cnapeste, Salim Oualha, «cette décision de mettre fin à la grève nationale illimitée enclenchée par les enseignants depuis le 30 janvier dernier intervient, en fait, à l'issue de la session extraordinaire du Conseil». Le Cnapeste avait, faut-il le rappeler, décidé, lundi dernier, à Alger, de prolonger sa session extraordinaire au lendemain, en vue de statuer et de trancher, une fois pour toute, sur la question de débrayage, annonçant que le deuxième jour de cette session extraordinaire devait se tenir au niveau du lycée Frantz Fanon de Boumerdès. Lors de cette session extraordinaire de deux jours, le Cnapeste a eu à examiner toutes les questions objet de litige entre le Conseil et le ministère, lesquelles questions étaient à l'origine du mouvement de protestation. Le Cnapeste qui demandait la satisfaction de ses revendications socioprofessionnelles, avait mis l’accent notamment sur «l’importance de mise en œuvre des procès verbaux signés entre les responsables du ministère de l'Education, y compris le PV daté du 19 mars 2015». Il convient de rappeler, ici que certains enseignants avaient répondu à l'appel du Cnapeste en observant une grève illimitée qui aura duré prés d’un mois. Ces derniers réclamaient «l'application du procès-verbal du 19 mars 2015 ainsi que la concrétisation des procès verbaux des wilayas de Blida et Bejaia outre l'annulation des mesures de ponction des jours de grève». Cela dit, la justice a déclaré «illégale» cette grève enclenchée par le Cnapeste. Aussi, selon des chiffres officieux relayés par la presse nationale, quelque 4.000 enseignants grévistes auraient été révoqués. La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a assuré dans la matinée de mardi sur sa page Facebook que toutes les mesures appropriées seront prises dans « les plus brefs délais», pour la réintégration des enseignants licenciés, réitérant que «les portes sont ouvertes» pour tous les enseignants désireux de déposer un recours auprès des directions de l'éducation.



Les cours seront rattrapés durant la première semaine des vacances de printemps



La ministre avait mis en relief le fait que cette mesure intervient suite à la compréhension par le ministère de la situation des enseignants et conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika concernant le «renforcement du dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux». Mme Benghebrit qui a signalé que «tout ce que fait le ministère s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi», avait rappelé à ce propos la décision de la justice qui a déclaré la grève du Cnapeste illégale. La veille, soit, lundi dernier, Mme Benghebrit avait affirmé que «les enseignants radiés peuvent faire un recours auprès des directions de l'Education pour leur réintégration et ce, dans le cadre d'une commission paritaire».

La ministre a également assuré que toutes les mesures avaient été prises pour «garantir leur droit constitutionnel à l'éducation, en tenant compte du principe d'équité et d'égalité des chances». Il faut dire qu’en l’espace de 48 heures, c’est plus de 3.400 enseignants grévistes qui avaient rejoint leurs postes, lundi et mardi, portant ainsi le nombre global des enseignants ayant repris leur travail à pas moins de 7.213. Avec l’arrêt de la grève du Cnapeste et la reprise des cours à travers l’ensemble des établissements scolaires, les choses devraient reprendre leurs cours normal. D’ailleurs, la date des vacances de printemps est maintenue conformément au calendrier de 2017-2018. Les vacances auront donc lieu jeudi 15 mars au dimanche 1er avril 2018.

A retenir, que le ministère de l’Education nationale a précisé dans un communiqué récemment publié que «les établissements scolaires resteront ouverts durant la première semaine des vacances (15-22 mars), pour permettre aux élèves d'assister aux séances de soutien et de révision». Enfin en ce qui concerne les examens nationaux officiels de fin d'année, il faut savoir que les épreuves porteront sur le programme scolaire dispensé. Les épreuves du baccalauréat se tiendront du dimanche 3 juin au jeudi 7 juin 2018 et celles du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) du lundi 28 au mercredi 30 mai 2018. L'examen de fin de cycle primaire aura lieu mercredi 23 mai 2018. La ministre de l'Education avait indiqué précédemment que «les épreuves de rattrapage auront lieu après la fin des corrections collectives des examens, ajoutant que les élèves concernés en seront avisés».

Soraya Guemmouri

-----------------///////////////

FLN et ANR : La décision saluée



Le parti du Front de libération nationale (FLN) s'est félicité hier de la décision du Cnapeste de mettre fin à la grève, appelant toutes les parties concernées à conjuguer leurs efforts pour assurer la réussite de l'année scolaire. Le parti du FLN s'est félicité, dans un communiqué, de la décision du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'Education de mettre fin à la grève en réponse aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, président du parti, au ministère de l'Education nationale pour l'approfondissement du dialogue avec tous les partenaires sociaux». Estimant que cette décision est «le fruit du dialogue continu entre la tutelle et les syndicats concernés», la formation politique a affirmé que «l'appel du secrétaire général du parti à privilégier le dialogue pour le règlement des problèmes et la disponibilité du parti à accompagner les parties concernées dans leur dialogue participent de l'initiative lancée par ce dernier conformément aux orientations du Président de la République pour l'approfondissement du dialogue», a précisé le communiqué.

Le parti du FLN invite l'ensemble des parties concernées à conjuguer leurs efforts pour rattraper les cours non dispensés, assurer la réussite de l'année scolaire et mettre l'Ecole algérienne à l'abri de toute instrumentalisation politique, a conclu la même source. Pour sa part, l'Alliance nationale républicaine (ANR) a valorisé la décision du Cnapeste, la qualifiant de «courageuse». Il s'agit d'une décision «en accord avec les dispositions de la justice algérienne et les orientations du Président de la République dans son message à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures», a estimé la formation politique. Pour l'ANR, cette décision dénote «la sagesse de nos enseignants et de leurs représentants syndicaux qui ont prouvé une nouvelle fois qu'ils placent l'intérêt des élèves au-dessus de toute autre considération». Le parti a rappelé, à ce propos, sa position «constante» vis-à-vis de la contestation sociale marquant plusieurs secteurs, qui est «un droit consacré par la Constitution, à condition d'être exercé dans le cadre du respect des lois de la République». Pour l'ANR, «la préservation d'une école publique gratuite et de qualité, en tant que l'un des acquis historiques de la Déclaration du 1er Novembre qui a jeté les fondements de l'Etat social, implique un total respect et considération envers l'élite de la société, à sa tête l'enseignant, ainsi que l'activation des réformes que connait le système éducatif, en veillant à préserver ce secteur des conflits idéologiques et politiques». Le Cnapeste a décidé de mettre fin à la grève, appelant les enseignants à rejoindre leur postes à partir de jeudi 1er mars 2018 et à maintenir la session du conseil national ouverte. Le Cnapeste a également appelé le ministère de l'Education nationale à «un dialogue sérieux sur les revendications soulevées». Pour rappel, le Cnapeste a soulevé des revendications socioprofessionnelles, dont l'application des procès-verbaux nationaux et locaux signés avec les responsables du ministère de l'Education, particulièrement le procès-verbal du 19 mars 2015 et les procès-verbaux des wilayas de Blida et de Bejaïa. (APS)