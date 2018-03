Le danger des lampes LED exposé à notre Forum : attention aux produits contrefaits !

Le ministère du Commerce est en phase de mener des enquêtes.



Le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) tire la sonnette d’alarme sur les dangers des ampoules LED, non conformes, commercialisées en Algérie. Lors de son passage au Forum d’El Moudjahid, Mustapha Zebdi met en garde les citoyens contre l’utilisation de certaines marques importées qui ne répondent pas aux normes, et appelle les pouvoirs publics à les inscrire sur la liste des produits interdits à l’importation. Toute la lumière a été apportée, hier, sur les risques qui nous guettent.

La lampe LED se présente comme «LA Solution» lumineuse et économe. Mais pour faire la lumière sur ces lampes LED, il est important de donner d’abord la définition de l’ampoule LED. Pour commencer expliquer son acronyme. Il signifie Light Emitting Diodes. Il s’agit en fait d'une lampe qui utilise des diodes électroluminescentes. Ce composant électronique est tel qu'il est capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Plébiscitées pour leur longue durée de vie (25 ans à raison de 3 heures d'éclairage par jour), les diodes électroluminescentes sont utilisées de toute part : dans les smartphones, les écrans, la signalisation ou encore l'éclairage domestique. Et c’est justement leur durée de vie et le peu d’énergie nécessaire pour leur fonctionnement qui sont à l’origine de leur succès, et du grand intérêt des consommateurs. Ils ont fait leur apparition sur le marché algérien, il y a seulement 3 années. L’APRUE, selon Mustapha Zebdi, est en phase de lancer une vaste campagne pour la généralisation de l’utilisation des lampes LED en raison de tous les avantages qu’elles peuvent apporter. Le choix des lampes ne se fera pas d’une manière aléatoire, mais à partir de tests qui définiront un bon choix. En attendant, l’APOCE, à partir d’un constat, a décidé d’effectuer des analyses sur 25 modèles de lampes de 8 marques différentes (deux marques produites en Algérie et les 6 autres sont importées). Les résultats présentés, hier, au Forum d’El Moudjahid sont hallucinants. Seuls les deux produits fabriqués localement répondent aux normes. Pour les marques de fabrication étrangères, les lampes sont non conformes et présentent un danger sur la santé des consommateurs algériens. Les analyses qui ont été menées dans deux laboratoires de contrôle différents ont permis de relever les informations erronées transcrites sur les emballages en vue d’induire en erreur le consommateur. Un consommateur, selon le sondage de l’APOCE, qui préfère les marques venues d’ailleurs à celles fabriquées en Algérie.

Autre réflexe du consommateur algérien, celui de choisir des lampes qui donnent une lumière éblouissante, croyant que c’est le critère de qualité et d’efficacité. Geste, qu’il faut justement éviter, car c’est cette lumière bleue qui présente un danger pour les yeux.

Dans ce sillage, l’APOCE compte travailler en collaboration avec des ophtalmologues pour mieux cerner les pathologies causées par l’utilisation de lampes non conformes. Et en parlant de conformité, le conférencier, regrette que les contrôleurs des services de lutte contre la fraude ne soient pas formés pour déceler les lampes qui ne répondent pas aux normes.

Pour y remédier, le président de l’APOCE, explique qu’il suffit d’une petite formation. Par ailleurs, notre invité, a indiqué, que le ministère du Commerce, mène de son côté des enquêtes sur ces produits qui mettent la santé des Algériens en péril. En attendant les résultats, Mustapha Zebdi appelle les citoyens à être vigilants et à surtout faire confiance aux lampes de fabrication algérienne car elles sont de qualité et répondent aux normes.

Nora Chergui