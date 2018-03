Dossier électronique médical du patient : La e-santé pour mieux soigner

Dans le souci d’optimiser la gestion des dossiers médicaux, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière œuvre à assurer l'activation de la numérisation du dossier électronique du malade au niveau national.

En effet, «mieux soigner le patient passe nécessairement par la bonne gestion des dossiers médicaux», a récemment affirmé le ministre de la Santé devant les membres du Conseil de la nation, lors de la traditionnelle séance des questions orales.

Pour ce faire, la formation de l’élément humain habilité à suivre le dossier est d’une importance capitale. Dans ce contexte, l'Institut national supérieur de formation paramédicale (INSFP) d’Oran a abrité un regroupement régional pour la formation des groupes de référence chargés du déploiement des réseaux des dossiers électroniques médicaux au niveau des établissements hospitaliers.

Il s'agit des wilayas d'Oran, Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen.

La rencontre a permis aux participants de partager les meilleures pratiques dans un domaine encore en phase préliminaire et décerner par la même occasion les éléments pouvant jouer en faveur du développement de la e-santé dans un pays aussi vaste que l’Algérie et où les besoins sur le plan sanitaire sont de plus en plus importants avec la poussée démographique.

Présidant cette session de formation, M. Ali Bouali, directeur des systèmes d'information et d'informatique au ministère de la Santé, a indiqué que de cette manifestation «est de constituer des groupes de référence chargés, chacun dans sa wilaya, de déployer le dossier électronique médical en commençant par la formation du personnel des établissements hospitaliers retenus», a-t-il expliqué.

M. Bouali a fait remarquer que ce système est la propriété du ministère. «La prochaine étape sera la consolidation de toutes les données pour arriver à un dossier médical unique par malade qu'on peut consulter dans n'importe quel établissement hospitalier. Actuellement, on a tous les outils pour le déploiement du DEM», a-t-il précisé.

La première journée était consacrée au volet théorique, les explications, le fonctionnement du réseau, alors que la deuxième journée était consacrée au volet pratique.

Les groupes de référence étaient composés de 4 profils à savoir deux ingénieurs en informatique, deux représentants médicaux, deux paramédicaux et deux personnes des bureaux chargées des entrées auront aussi pour mission la vérification du lancement effectif du dossier électronique médical au niveau des établissements retenus.

Il faut dire que le ministère à œuvré à l’adoption, et depuis des années déjà, d’un programme ambitieux qui pourrait réhabiliter entièrement le système de santé, et ce, par l’installation les mécanismes de modernisation de la gestion basée sur le calcul des coûts et la maîtrise des dépenses.

Le dossier électronique médical (DEM) constitue le projet majeur du système d'information de l'établissement qui occupe une place stratégique dans son projet en tenant compte des ressources humaines, organisationnelles et des technologies de l'information.

D’ailleurs, ce nouveau système présente plusieurs avantages dont la traçabilité et la précision sur le plan des données, la sécurisation des traitements, en plus d’économiser le papier et d'épargner des inconvénients. Il aidera également à avoir un meilleur aperçu de la situation épidémiologique du pays, déterminer plus efficacement la demande en matière de personnel et suivre les rendez-vous et les consultations des malades. D’où, l’importance de la formation du personnel médical à l’utilisation de l’informatique pour éviter les erreurs dans la manipulation des dossiers.

Sarah A. Benali Cherif