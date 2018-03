Batna : trois nouveaux laboratoires de contrôle de la qualité

Trois laboratoires de contrôle de la qualité et de répression de la fraude ont été réceptionnés par la direction régionale du commerce de Batna qui couvre les wilayas de Batna, de Biskra, de Khenchela, d’Oum El Bouaghi, de Tébessa, de Constantine et la wilaya déléguée d’Ouled Djellal, a indiqué hier le directeur régional du commerce de la région de Batna, Brahim Khideri. La mise en exploitation des laboratoires, réalisés dans les wilayas de Tébessa, de Khenchela et de Biskra, est tributaire de l’acquisition des moyens et équipements nécessaires, a précisé le même responsable. Le laboratoire de Constantine est opérationnel depuis quelque temps, alors que celui d'Oum El-Bouaghi sera "incessamment" mis en exploitation, selon le même responsable, ajoutant que le laboratoire de la région de Batna, dont le taux d’avancement des travaux de réalisation affiche 95%, connaît "des problèmes administratifs liés à la gestion".

Une fois en service, ces nouvelles infrastructures permettront d’améliorer le contrôle de la qualité et la répression des fraudes dans cette région, a indiqué la même source, soulignant le lancement, depuis le 23 octobre dernier, d’une vaste campagne visant le contrôle du respect de la chaîne de froid lors de la présentation des produits alimentaires, notamment concernant les denrées sensibles.

Les brigades chargées de cette opération ont établi, jusqu’à la fin du mois de décembre 2017, selon la même source, 103 procès pour infraction liée au non-respect de la chaîne de froid, à travers les wilayas relevant de cette région, et la saisie de 4.361 kilos de produits alimentaires sensibles, dont des viandes blanches et rouges et leurs dérivés, et 407 litres de lait d’une valeur globale estimée à 3,5 millions de dinars. La valeur des saisies effectuées en 2017 par la direction régionale de la zone de Batna est estimée à 175 millions de dinars, a-t-on rappelé, signalant que 2.607 locaux commerciaux ont été proposés à la fermeture. (APS)