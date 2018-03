Enseignement supérieur : Dynamiser la coopération algéro-française

Les possibilités de dynamiser la coopération algéro-française et les modalités opérationnelles dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été abordées, hier à Alger, par le ministre du secteur, Tahar Hadjar, et l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt. Les deux parties ont abordé, à l'occasion de cet entretien, des sujets relatifs à la coopération dans la formation supérieure, notamment «les modalités opérationnelles des décisions ayant sanctionné la dernière réunion de la 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau», a indiqué le ministère dans un communiqué. Les deux parties ont passé en revue l'état des relations bilatérales en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ainsi que les moyens susceptibles de les «dynamiser et de faire bénéficier les universités algériennes des expériences des universités françaises», souligne la même source. (APS)