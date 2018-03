L’ambassadeur des Etats Unis à Constantine : Promouvoir la coopération hors-hydrocarbures

L'ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, John Desrocher, a plaidé hier à Constantine pour la promotion de la coopération hors-hydrocarbures entre les deux pays. S’exprimant au cours d’une rencontre avec les opérateurs économiques de Constantine au siège de la Chambre du commerce et d’industrie, CCI-Rhumel dans le cadre d’une visite dans la wilaya, le diplomate américain, qui a abordé les liens historiques unissant l’Algérie et les Etats unis, a insisté sur la nécessité de consolider la coopération dans les domaines industriel et agricole, entre autres. Dans ce sens, John Desrocher, qui a eu à suivre un exposé sur les potentialités industrielles de Constantine, notamment dans les secteurs pharmaceutique et mécanique, s’est engagé à œuvrer à créer «une voie de communication» entre opérateurs économiques américains et ceux de la ville de Constantine en vue d’éventuels partenariats. Le diplomate américain, qui s’est engagé à ce titre à étudier les possibilités de coopération dans le domaine industriel, l’élevage bovin et pharmaceutique notamment, a réitéré l’engagement de son pays à accompagner les investisseurs américains désirant s’installer en Algérie et permettre un transfert du savoir-faire. Le président de la Chambre du commerce et d’industrie Rhumel, Larbi Souici, a, pour sa part, réitéré «l’entière» disposition des opérateurs économiques constantinois à accompagner l’élan de consolidation de la coopération entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique. Au cours de sa visite à Constantine, l’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie a eu à visiter plusieurs sites historiques de la ville, dont la mosquée Emir- Abdelkader, et s’est rendu également à l’Entreprise des tracteurs agricoles (ETRAG), qui fabrique des tracteurs agricoles de marque Messey-Fergusson dans le cadre d’un partenariat algéro-américain. (APS)