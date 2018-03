Le président turc achève sa visite officielle en Algérie : Nouvelle impulsion à la coopération

Le chef d'Etat turc a été salué à son départ à l'aéroport international Houari- Boumediene, par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et des membres du gouvernement. Le président Erdogan a eu des entretiens mardi avec le Président Bouteflika et a reçu plusieurs hauts responsables lors de son séjour à Alger. La visite du président Erdogan en Algérie a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération, marquant la volonté des deux pays à consolider leurs relations bilatérales, notamment dans le domaine économique, et permis aux deux parties de partager leurs analyses de la situation régionale et internationale, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel. A cet effet, sept accords de partenariat et de coopération et mémorandums d'entente ont été signés par les deux pays à l'occasion de cette visite, portant sur les secteurs des hydrocarbures, l'enseignement supérieur, la diplomatie, la culture, le tourisme et l'agriculture. Dans le domaine de la diplomatie, les deux pays ont signé un mémorandum d'entente de coopération entre l'Institut diplomatique des relations internationales (IDRI) du ministère des Affaires étrangères et l'Académie diplomatique turque. Il s'agit également de la coopération dans le domaine du tourisme, à travers la signature d'un accord entre les ministères du Tourisme des deux pays, ainsi que dans le domaine culturel, avec un accord portant sur la protection du patrimoine culturel commun. Les deux pays se sont engagés, également, à renforcer leur coopération dans le domaine de l'agriculture, par la signature d'un protocole d'entente. En outre, un protocole de coopération pour le développement de la langue turque en Algérie entre l'université de Sétif et l'Institut Yunes Emre.

Dans le domaine des hydrocarbures, deux accords de coopération entre l'entreprise nationale Sonatrach et les entreprises turques Ronesans, Bayegan ainsi que la firme Botas ont été signés. Un forum algéro-turc des hommes d'affaires a eu lieu, par la même occasion, auquel ont pris part plus de 200 hommes d'affaires des deux pays, activant dans plusieurs secteurs (industrie du textile, agroalimentaire, pétrochimie, électronique, électroménager...), en vue de renforcer et de diversifier les relations entre les entreprises algériennes et turques.

Les participants au forum ont débattu des moyens à hisser le niveau des investissements bilatéraux et le volume des échanges commerciaux qui est de l'ordre de 4 milliards de dollars. (APS)