Entretien avec M. Lahbiri DG de la Protection Civile : « Nous possédons une puissante force d’intervention »

Réalisé par : Sid Ahmed M.

El Moudjahid : Quel bilan faites-vous de l’activité de la Protection civile, et répond-elle aux standards internationaux ?

Le colonel Lahbiri : Nous possédons des équipements modernes et une puissante force de frappe constituée de camions, d’ambulances et d’engins parmi les plus performants, et un effectif préparé dans les meilleures conditions, pour faire face aux situations d’urgence et de catastrophe. Ce développement prodigieux que la Protection civile est loin d’être le fruit du hasard.

Nous avons trouvé une oreille attentive lorsqu’il s’agissait d’évoquer les préoccupations liées au décalage entre le caractère dérisoire des moyens, à la fin du second millénaire, et l’extrême importance de notre mission dédiée exclusivement à la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Nous avons trouvé, en la personne du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, un appui solide dans l’amorce et l’accélération du processus de modernisation de la Protection civile. La certification aux normes et standards onusiens d’un détachement de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de Dar El-Beida est le fruit d’efforts colossaux consentis par les pouvoirs publics et de l’engagement au sein de l’institution. Notre force ne se mesure pas seulement à l’aune de la puissance des véhicules et engins d’extinction des incendies, lors des interventions, ou à celle des outils adaptés dont sont équipés nos agents, mais aussi au savoir-faire qu’elles ont pu acquérir. Autant d’efforts déployés tous azimuts, pour permettre un développement harmonieux à la hauteur des exigences de l’heure.



Vous insistez sur la nécessité d’assurer la couverture de tout le territoire national dépassant 85%. Parviendrez-vous à installer une unité dans chaque commune ?

Pour que la définition de service public de proximité, qui nous concerne en tant que Protection civile, puisse recouvrir son sens plein et entier, nous nous efforçons, grâce aux outils mis en œuvre par nos spécialistes, tels que le Schéma de wilaya d’analyse et de couverture des risques, À assurer une implantation judicieuse de nos unités, de manière à garantir la sécurité des citoyens, ainsi que celle des installations économiques et de l’environnement. La proximité doit nous permettre d’assurer des prestations de service égales pour tous sur n’importe quel point du territoire. Nous sommes quasiment parvenus à réaliser des unités dans chaque daïra.

Nous aspirons à réaliser autant dans chaque commune pour disposer d’unité d’intervention, de secours et de sauvetage ou au moins d’un poste de secours capable de fournir ces prestations. Ce n’est qu’à partir de ce moment que nous pourrons parler d’une couverture à 100%. La multiplication des unités et postes avancés dans le Grand Sud, par exemple à Béchar, Tindouf, Tamanrasset, Adrar et À Illizi, n’est que l’expression de cette volonté de maillage du territoire en vue d’en assurer une couverture efficace. Des pans entiers du territoire sont ainsi conquis, et nos secours atteignent les zones frontalières les plus reculées.



Depuis votre nomination à la direction de la Protection civile, vous avez initié un programme de modernisation, avec l’acquisition de nouveaux équipements. Où en est-on aujourd’hui ? En termes de moyens humains et matériels, y a-t-il encore des insuffisances ?

La spécialisation, pour laquelle nous avons optée, en raison de la multiplication, de la diversité et du caractère particulièrement complexe de certains risques, devait logiquement s’accompagner d’acquisition d’équipements adaptés à la spécificité et aux exigences de chaque mission. Le sauvetage, la lutte contre les incendies et le secourisme sont des acquis de nos unités. Les autres n’ont suivi ni les mêmes formations ni bénéficié des mêmes équipements.

C’est le cas pour les équipes des Détachements de renfort aux premières interventions (DRPI), du Groupement de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux (Grimp), de l’équipe cynotechnique, des colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt et contre les risques nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. C’est le cas également pour le Groupement aérien, les plongeurs, les secours marins et les parachutistes. La création de chacune de ces entités a nécessité de gros efforts financiers. La Protection civile se porte beaucoup mieux qu’il y a une vingtaine d’années. Elle s’est renforcée en moyens humains et matériels, et a énormément gagné en savoir-faire et en technicité, permettant de développer une capacité d’organisation et de coordination accrue. L’exploitation des retours d’expérience et l’effort de modélisation font partie de l’élaboration de chaque stratégie envisagée dans la gestion de quelque catastrophe ou accident. Si des imperfections persistent, les ateliers périodiques de réflexion sont là pour aider à les dépasser et à parfaire les actions entreprises.



Il était question du recrutement de 10.000 agents à l’horizon 2019, cet objectif ne risque-t-il pas d’être compromis avec la crise économique ?

La crise économique qui frappe notre pays n’a pas eu des effets néfastes sur la seule perspective de renforcement des effectifs, puisqu’elle a également impacté l’effort de développement des infrastructures et des équipements, du fait du gel de nombreux projets de réalisation d’unités. Le problème réside dans notre incapacité à pourvoir certaines unités en effectifs, pour les rendre opérationnelles, parce que nous avons renoncé au recrutement, lors des exercices 2015 et 2017, alors que nous perdions, du fait des départs à la retraite, 1.315 éléments en 2015, 2.202 en 2016 et 857 en 2017, soit un total de 4.374 éléments. Imaginez l’effet qu’une telle réduction sur la prise en charge de nos missions.



Vous avez acquis, en 2011, des hélicoptères Agusta, mais force est de constater qu’ils ne sont pas encore opérationnels…

L’exploration de l’espace aérien est réalisée par 4 anciens aéronefs biplaces légers Saphir 43 dédiés exclusivement aux opérations de reconnaissance et de surveillance des feux de forêt.

La Protection civile n’a pas de traditions en matière de navigation aérienne. Elle ne pouvait, de ce fait, s’y engager de plain-pied et se voir du jour au lendemain comparée à l’armée ou aux autres corps constitués qui disposent de personnel formé et d’appareils opérationnels depuis plusieurs décennies. Certes, nous avons acquis six appareils de type Agusta, et formé une quarantaine d’éléments en Italie et en Angleterre dans le domaine du pilotage et de la maintenance aéronautique. L’exigence des 400 heures de vol requise par l’Organisation de l’aviation civile est désormais remplie par 20 pilotes, mais ce n’est pas une fin en soi. Nos pilotes sont actuellement en instruction, pour pouvoir maîtriser les différentes actions susceptibles de contribuer aux opérations d’extinction des incendies de forêt. Ce n’est pas chose aisée. Nous devons, grâce à ces différents cycles de formation, leur permettre de maîtriser, non pas le pilotage, mais les techniques d’hélitreuillage dans les opérations de secours de personnes, ainsi que d’extinction d’incendies à partir de centaines de mètres d’altitude, sans prendre de risque de mettre leur propre vie en danger et celle des équipes de lutte au sol.



L’Algérie est le premier pays africain et arabe à incorporer l’élément féminin dans ce corps. Quelle place y occupent les femmes ? Sont-elles intégrées dans des postes importants ?

Bien que le métier d’agent de la Protection civile ou en d’autres termes de sapeur-pompier soit presque exclusivement réservé à la gent masculine, en raison de sa pénibilité et des tâches à accomplir, le plus souvent harassantes, nous n’avons pas hésité à ouvrir nos portes aux personnels féminins, et d’aller ainsi à contre-courant des idées reçues. L’idée d’humaniser encore davantage le métier n’est pas étrangère à l’arrivée des femmes, avec la mise en place des secours médicalisés à partir des années 1990. Mais, c’est surtout à partir de 2003 que la politique de féminisation allait prendre un essor significatif, grâce à l’opportunité offerte par l’augmentation des postes budgétaires. Cela nous a permis de disposer d’un effectif de haut niveau, à travers le recrutement d’ingénieurs et d’architectes en vue de formation ouvrant droit au grade de lieutenant, et de l’engagement, pour la première fois, de femmes sapeurs. Cela constitue une expérience unique dans le monde arabe, voire en Afrique. Les femmes ont démontré qu’elles étaient en mesure de s’adapter aux difficultés des missions, d’occuper des postes-clés et d’atteindre le plus haut grade dans la hiérarchie. Elles sont plus de 1.000, et leur nombre est appelé à augmenter. Les femmes sont directrices, sous-directrices, inspectrices, et même chef d’unité d’intervention à In Salah…



La Protection civile s’est lancée, depuis plusieurs années, dans des partenariats sur la gestion des risques de catastrophe avec des institutions étrangères et européennes, notamment. Qu’est-ce qui motive cette stratégie ?

Face aux catastrophes majeures et leur dangerosité décuplée, et eu égard à l’évolution des sciences et de la technologie, il est impossible de vivre en autarcie. Quel que soit le degré de technicité et d’expertise, nous sommes appelés à partager nos connaissances et nos expériences, pour mieux appréhender nos missions, en même temps que nous sommes obligés d’apporter notre contribution à la sécurité des habitants de ce village qu’est devenue la planète. Aucun pays, quelle que soit sa puissance, ne peut faire face seul à une catastrophe de grande ampleur et au chaos provoqué. À travers la certification onusienne INSARAG, nous avons démontré notre savoir-faire, notre capacité à nous intégrer positivement dans le dispositif international d’aide et de secours humanitaires, et donc à permettre le sauvetage du plus grand nombre de vies lors de la survenue de quelque situation dommageable dans n’importe quelle partie du monde. Il nous est fait désormais obligation de porter assistance chaque fois que c’est nécessaire. S. A. M.