Dans la lucarne : Le 5-Juillet non encore achevé

C'est vrai lorsqu'on se réfère au présent exercice, on peut dire que le 5-Juillet est bel et bien terminé et que les responsables de cette enceinte sportive sont très satisfaits de réceptionner «le temple» incontesté du football algérien après une longue absence. Le DG du 5-Juillet, Nadir Belayat, fonctionnaire au MJS, est d'un autre avis. Pour lui, ce stade n'est pas encore entièrement terminé par l'entreprise chinoise qui est chargée de sa rénovation suite au décès de deux supporters de l'USMA, il y a plus de quatre ans. C'était l'époque où Mohamed Tahmi était ministre de la Jeunesse et des sports. On avait alors presque tout refait en plaçant de nouvelles dalles au lieu et place des anciennes, plus vétustes, et dont le fer s'est ostensiblement «rouillé». D'où le drame qui s'était produit et qui a endeuillé deux familles à cause de la non-vigilance des uns et des autres. Ceci dit, tout le monde avait pensé que l'entreprise avait achevé les travaux dans les temps et que le stade du 5-Juillet est définitivement livré à qui de droit. En vérité, il ne l'est pas, puisque les choses trainent depuis déjà deux bonnes années. Les travaux de finition et autres qui restaient à la charge de l'entreprise chinois sont tout simplement à l'arrêt. En dépit des mises en demeure d'usage, rien n'a été fait. C'est ce qui commence à inquiéter la Direction générale du stade du 5-Juillet. Vu de loin et même de plus près, on peut dire que tout est bel et bien ficelé. Que le stade du 5-Juillet s'est transformé en un stade digne de ceux des grands clubs comme Bernabeu ou le Nou Camp, pour ne citer que ces deux fleurons du football européen. C'est certain qu'il est très beau et sa pelouse, qui a été retapée par deux travailleurs de l'OCO, qui est une EPIC, est dans un superbe état. C'est-à-dire qu'il lui appartient de prendre en charge de ses propres deniers son personnel. Il est certain que sur ce plan, le DG Belayat est assez satisfait et que les choses fonctionnent bien, même si le non-achèvement du stade du 5-Juillet est en train de l'empêcher de dormir. Il faut dire que nombreux sont les endroits qui n'ont pas encore bénéficié de sièges comme convenu au départ. Au niveau du «flambeau», on continue à s'asseoir sur du béton. Ce qui est anormal alors que le stade en entier devait recevoir des sièges dans les temps. Ce qui n'est pas le cas. Et ce n'est pas normal. D'où le non-respect du contrat par l'entreprise chinoise à l'égard de la partie algérienne. Beaucoup d'autres travaux doivent encore être faits selon le DG de l'OCO. Ce qui pénalise cette structure qui est très sollicitée du fait qu'au niveau d'Alger, elle possède le seul grand stade en attendant la réception de ceux de Baraki et de Douera. Pour le moment, le 5-Juillet supporte seul tout le «flux» de matches qui sont programmés dans la capitale par la LFP. Comme, il y a cinq clubs algérois, la tâche devient, on ne peut plus problématique pour les responsables de ce stade, «fierté» des algériens. Outre cela, et malgré que sa pelouse se trouve actuellement dans de très bonnes conditions, eu égard au grand travail effectué par les deux techniciens agronomes de l’OCO. D'ailleurs, M. Belayat ne cesse de les encourager afin de continuer à accomplir du bon travail et aussi maintenir le gazon toujours en bon état. Toutefois, ils ne peuvent organiser deux rencontres en moins de 48 heures à cause du fait que cela nécessite beaucoup de travail et de soin. Car les deux jeunes chargés de l'entretien de cette pelouse auront besoin de temps pour qu'elle soit toujours préservée et surtout praticable sans la moindre anicroche. Il ne faut pas oublier que le stade du 5-Juillet est «victime» de l'absence de civisme de la part des supporters. A la fin du derby, USMA-MCA, il y eut des sièges «cassés» et surtout les sanitaires qui étaient dans un état lamentable. Ce qui occasionne beaucoup de travail, mais aussi des frais qui ne sont pas facilement payables. Car cela devient très difficile à gérer lorsque ceux qui viennent au stade ne jouent pas le jeu.

Hamid Gharbi