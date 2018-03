Ligue des champions (16es de finale aller) : Abid Charef arbitrera Horoya AC - Génération foot

L'arbitre international algérien Mehdi Abid Charef dirigera le match entre la formation guinéenne de Horoya AC et l'équipe congolaise de Génération foot, prévu le 6 mars à 17h00 à Conakry en seizièmes de finale aller de la Ligue des champions, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF). Le directeur de jeu algérien Abid Charef sera assisté de ses deux compatriotes Abdelhak Etchiali et Anouar Hmila. D'autre part, un autre trio arbitral algérien, sous la conduite de Mustapha Ghorbal, officiera la rencontre entre l'ES Sahel (Tunisie) et Plateau United (Nigeria) qui se déroulera le 6 mars prochain à 18h00 au stade olympique de Sousse en seizièmes de finale aller de la Ligue des champions. Ghorbal aura comme assistants ses compatriotes Mokrane Gourari et Brahim El Hamlaoui.