Ligue 1 (22e journée, Matchs avancés) : ESS - CSC, choc au sommet

La LFP a programmé trois rencontres avancées de la 22e journée du championnat de Ligue Une, et ce aujourd’hui et demain. Ceci afin de permettre aux clubs engagés dans les différentes compétitions continentales d’effectuer leurs déplacements, sans perturber le calendrier du championnat qui doit prendre fin au plus tard fin mai. Ainsi, le leader se déplacera à Sétif pour un choc au sommet. Face à une formation de l’Entente, qui commence à reprendre du poil de la bête depuis quelques journées, le Chabab de Constantine risque bel et bien de laisser des plumes. Le CSC, qui voit son avance se réduire d’une manche à une autre, devra faire preuve de beaucoup de solidité pour tenter de tirer son épingle du jeu, face à une équipe de l’ESS dont l’objectif est de revenir sur le podium. «Ça sera un match difficile face à un adversaire jouant les premiers rôles aussi. On doit faire très attention et aborder cette partie avec beaucoup de détermination pour espérer revenir avec un résultat positif, nous permettant de nous rapprocher un peu plus du sacre», a déclaré le butteur du championnat Abid, la veille du déplacement de son équipe à Sétif. Le match aura lieu demain, vendredi, à 18h. Par ailleurs, dans le bas du tableau, le Chabab de Belouizdad accueille l’Olympique de Médéa. Une rencontre qui promet, entre deux formations flirtant avec la zone de danger. «On n’a pas d’autre choix que de remporter ce match. Notre position au classement est assez délicate. On ne peut pas se permettre un autre faux pas à domicile. Surtout que la fin de saison s’annonce difficile pour ce qui est de la lutte pour le maintien», a indiqué le milieu de terrain du CRB, Heriet. De son côté, le joueur de l’OM, Koulkhir, annonce que son équipe ne se déplacera pas au stade du 20-Août en victime expiatoire. «Nous avons les moyens de tenir en échec cette formation du CRB chez elle. Nous l’avons déjà prouvé cette saison. Notamment face à l’USMH où nous sommes revenus avec un bon résultat. Nous jouerons à fond nos chances dans cette rencontre», a-t-il indiqué dans les colonnes de la presse spécialisée. La rencontre se jouera aujourd’hui, jeudi, à 17h. Pour sa part, l’USM Alger, en perte de vitesse depuis quelques journées, ira à Biskra croiser le fer avec la formation locale, en quête de points pour quitter la zone de perturbation. «Nous allons à Biskra pour faire un bon résultat. Notre objectif reste le même. L’USMA continue de jouer les premiers rôles. On sait que cette rencontre sera difficile face à une équipe de l’USB, qui n’a toujours pas assuré son maintien en Ligue Une. Cela dit, nous allons faire le déplacement avec la ferme détermination de revenir avec les trois points du match», a déclaré Belahcene avant le départ de son équipe pour la ville des Zibans. Cette partie est prévue pour aujourd’hui, jeudi, à 16h. Pour rappel, le reste des rencontres de cette manche auront lieu le 9 mars.

Rédha M.