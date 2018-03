Coupe d’Algérie (quarts de finale) : MCA - MOB tête d’affiche

La coupe d'Algérie reprendra son droit de cité avec les quarts de finale vendredi et samedi. On assistera à des plats assez croustillants. Toutefois, l'empoignade entre le MCAlger et le MOBéjaïa, qui aura lieu au stade du 5-Juillet, sera un des «clous» de ce tour. Il est vrai que les mouloudéens traversent une période euphorique avec une superbe prestation dans le derby algérois face à leur rival, l'USM Alger. Les vert et rouge auraient même pu forcer le destin si l'arbitre n'avait pas fermé les yeux sur un penalty flagrant. Toujours est-il, les poulains de Casoni sont prêts pour cette grande bataille. Car ce sera une du fait que les poulains de Bouarratta, eux aussi sont sur une courbe ascendante suite à leur victoire, à Saïda, devant le «team «local. Il est attendu que les béjaouis jouent à fond l'accession au palier supérieur où ils sont bien placés actuellement, puisqu'ils ne sont qu'à deux points du leader, l'ASAM. Par conséquent, cette sortie entre ces deux équipes qui ne se connaissent que trop bien ne sera pas facile comme l'avait affirmé Casoni lui-même. C'est une équipe du mouloudia de béjaïa qui ne sera pas facile à manier. Toutefois, les camarades de Hachoud seront quelque peu avantagés mais… Au stade Mustapha-Tchaker, le CRZaouia, une équipe de la régionale, aura à passer l'écueil de la formation de Aïn M'lila. Il est certain que rien ne sera facile pour les gars de Blida. L'avantage du terrain pourrait faire la différence, même si le fait que cette rencontre se joue dans le grand stade de Tchaker lui donnera un équilibré. La rencontre entre la JSK et l'USMBlida est en train de faire couler beaucoup d'encre quant à sa domiciliation. Selon les dirigeants canaris, la capacité du stade dépasse les 21.000 places. Par conséquent, la commission d'homologation de la LFP, qui est passée hier, pourrait permettre à la JSK de recevoir l'USMBlida, demain vendredi ou samedi, dans son fief du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. L'USMBA, pour sa part, partira avec les faveurs des pronostics ce samedi contre la JSSaoura. Cependant, dans une telle joute, il ne faut jurer de rien.

H. G.