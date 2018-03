Équipe Nationale A’ : Madjer poursuit son travail

Le staff technique de la sélection nationale A’, conduit par Rabah Madjer, poursuit son travail et son plan d’action, avec les internationaux locaux. Il organise chaque mois un stage de trois jours, en convoquant les éléments qu’il juge aptes à défendre les couleurs nationales et qui peuvent entrer dans la configuration technico-tactique qu’il préconise.

Ce genre de mini-stage mensuel lui permet de jauger la forme du moment des joueurs et les aptitudes de chacun, non-seulement sur le plan personnel, mais aussi collectif qui doit répondre positivement aux choix tactiques du sélectionneur et de son staff. On cherche un collectif harmonieux avant tout. En plus de l’objectif de former une équipe nationale A’ solide, capable d’aller chercher le titre africain, il y a cette option d’accorder aux meilleurs internationaux locaux la possibilité de rejoindre la sélection nationale A. Pas mal de talents locaux sont capables d’apporter un plus à l’équipe nationale A, comme l’ont déjà prouvé dans un passé récent, les Soudani, Slimani, Halliche, Belkalem et autres.

Madjer veut un profil de joueurs qui soient capables de faire bonne figure en coupe d’Afrique, des joueurs en mesure de s’adapter rapidement à l’environnement et aux conditions des pays africains (chaleur, humidité, ambiance, engagement physique, etc). Il faut savoir aussi qu’il s’attelle à trouver les éléments qui répondent parfaitement à ses attentes, sur les plans moral, mental, physique et technico-tactique. Contrairement à ce qu’avance certains, Madjer et son staff savent parfaitement ce qu’ils cherchent et quelle direction prendre pour doter la sélection nationale des meilleurs joueurs qui, ensemble, formeront un collectif équilibré dans ses trois compartiments, où la cohésion sera l’un des points essentiels à peaufiner, avec un bon état d’esprit et un engagement infaillibles. Le stage mensuel peut leur permettre de mettre en place cette approche. Les joueurs s’habitueront à jouer ensemble et mieux se connaitre afin de mieux vivre ensemble leur présence en sélection. Il faut leur apporter soutien et confiance pour qu’ils puissent s’exprimer sans complexe aucun et ainsi, pour les meilleurs d’entre eux, intégrer l’EN A, en étant bien préparer à l’avance, pour que l’adaptation se fasse rapidement aussi. Madjer veut allier entre la jeunesse de certains éléments et l’expérience d’autres. Le stage s’est déroulé comme d’habitude au Centre technique nationale des équipes nationales de Sidi Moussa. Alors qu’il devait avoir lieu du 24 au 28 février, Madjer s’est vu contraint de l’écourter en raison de la programmation de matches avancés du championnat de la Ligue-1 Mobilis pour aujourd’hui, ainsi que ceux de la coupe d’Algérie qui se dérouleront ce week-end. C’est pourquoi, il a libéré les joueurs dès mardi. Beaucoup d’entraîneurs voient d’un mauvais œil la programmation du stage mensuel de trois jours par Madjer, parce qu’il fausserait, d’après ces derniers, la préparation de leurs équipes respectives. Pourtant, ce n’est qu’une seule fois par moi. Les internationaux des équipes en question s’entraînent tous les jours avec leurs coéquipiers et ce n’est pas un stage de trois jours, une fois par mois, qui va remettre quoi que se soit en question. Ces joueurs sont des professionnels et ils comprennent parfaitement les consignes tactiques de leur entraîneur de leur club, non ? À défaut, cela deviendrait grave ! Il faut laisser travailler Madjer et son staff et savoir que tout le monde doit veiller et participer à l’essor des Verts. Rien ne se fait, ni peut-être réussi sans sacrifices ! Durant ce dernier stage, Madjer a fait jouer un match d’application en faisant participer les 24 joueurs présents. Cela afin d’intégrer ceux qui le méritent en EN A, en prévision des prochains matches amicaux face à la Tanzanie à Alger, puis à l’Iran à Graz, en Autriche, et enfin contre le Portugal. À signaler que le portier du Paradou AC, Toufik Moussaoui, présent au premier jour du stage, a été autorisé à quitter le stage parce qu’il souffrait de douleurs dentaires. Cela après lui avoir prodigué les soins nécessaires par le staff médical de la sélection.



Portugal - Algérie, le 7 juin



La fédération portugaise de football en concertation avec son homologue algérien a fixé la date du match amical Portugal-Algérie, qui se déroulera au pays de Cristiano Ronaldo, le jeudi 7 juin prochain. La ville et le stade qui abriteront cette joute amicale, n’ont pas encore été désignés. La question sera tranchée très prochainement. Pour rappel, le Portugal qui prendra part au Mondial-2018 en Russie et qui compte le Maroc dans son groupe, a programmé deux rencontres amicales face à des sélections maghrébines, la Tunisie en mai et l’Algérie en juin, afin de se frotter au football maghrébin qui présente pratiquement les mêmes caractéristiques.

Mohamed-Amine Azzouz